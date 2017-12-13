Территория вне закона: экранизация романа Жадана выйдет в прокат под названием "Дикое поле"
Продюсер рассказал, что "Ворошиловград" превратили в "Дикое поле" и выпустят в прокат осенью 2018 года.
Экранизация романа Сергея Жадана «Ворошиловград» от режиссера Ярослава Лодыгина будет иметь название «Дикое поле». Об этом 13 декабря изданию Детектор медиа рассказал продюсер фильма Владимир Яценко. Фильм выйдет в прокат 11 октября 2018 года.
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"Новое название – «Дикое поле» с припиской «по роману Сергея Жадана Ворошиловград». Такой вариант появился достаточно давно, потому что это парафраз самой истории: «Дикое поле» – это и есть то место, территория вне закона, которая показана в нашей ленте", - заявил продюсер.
"Мы тестировали название «Ворошиловград». У большинства людей, которые не знают о существовании романа, она вызывает ассоциации с «совком» или фильмами о войне (типа «Сталинграда»). Это совсем другие ассоциации, никак не связанные с нашим фильмом", - подчеркнул Яценко.
"Наша лента – это истерн, история о свободе, о возвращении домой. По нашему мнению, «Дикое поле» отражает суть этой истории", - сказал продюсер.
"У Жадана пока не спрашивали, но думаю, все будет хорошо", - отметил Яценко.
"В других странах фильм выходит под названием "The Wild Fields". "Но посмотрим, что предложат сейлзы, возможно, по их мнению, другое название будет более релевантной для иностранной аудитории", - предположил продюсер.
Как сообщалось, съемки фильма начались в Луганской области в августе этого года и продолжались до сентября. Бюджет ленты составляет 30,98 млн грн (1 млн 100 тысяч евро), половину из этих средств (15,49 млн грн) предоставляет Госкино, остальное - украинская компания Limelite и швейцарская Film Brut.
Жадан опубликовал «Ворошиловград» в 2010 году. Роман получил несколько престижных литературных премий (в том числе «Лучшая украинская книга десятилетия» от BBC) и был переведен на английский, польский, французский, русский и немецкий языки.