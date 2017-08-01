В Луганской области начались съемки фильма "Ворошиловград" по книге Жадана - Госкино

В городе Старобельск Луганской области начался съемочный период фильма «Ворошиловград» по одноименной книге Сергея Жадана.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Съемки фильма осуществляет режиссер Ярослав Лодыгин. Для него эта полнометражная работа стала дебютной.

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"Лента создается в копродукции Украины (компания Limelite) и Швейцарии (Film Brut). Оператор-постановщик - Сергей Михальчук, продюсер - Владимир Яценко. Сценарий фильма написан Сергеем Жаданом, Ярославом Лодыгиным и Натальей Ворожбит", - сообщили в агентстве.

Создатели фильма рассказали, что актеров, желающих сняться в фильме было около шести тысяч. На главные роли в ленте отобрали: Олега Москаленко (Герман), Алексея Горбунова (пастор), Владимира Ямненко (Коча), Руслану Хазипову (Оля), Георгия Поволоцкого, Евгению Муц (Катя), Игоря Портянко и др. Кроме того, одну из эпизодических ролей сыграет автор романа Сергей Жадан.

В Госкино также сообщили, что предоставили фильму 15 млн 490 тыс. 300 грн., что составляет ровно половину общей стоимости производства.

Съемочный период картины продлится до сентября этого года. В прокате фильм ожидается уже в 2018 году.