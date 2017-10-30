Резонансное ДТП в Харькове: из больницы выписали первого пострадавшего

Пострадавшего в результате кровавого ДТП на улице Сумской в Харькове Юрия Неудачина (29 лет) выписали из больницы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Геннадий Кернес.

"Юрий Неудачин, тот, что в аварии на Сумской получил сложнейший перелом ноги, сегодня выписан из Института патологии позвоночника и суставов", - говорится в его сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в Харькове 18 октября после столкновения с "Фольксвагеном" автомобиль "Лексус" вылетел на тротуар, где стояли люди. Тогда сообщалось, что в результате ДТП погибли шесть человек.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

20 октября суд постановил взять под стражу на два месяца 20-летнюю Зайцеву, управлявшую «Лексусом». По версии следствия, в материалах производства достаточно доказательств, что именно действия девушки привели к аварии.

В пресс-службе прокуратуры Харьковской области сообщили, что Зайцева во время совершения ДТП находилась под действием опиатов.

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