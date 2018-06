ABBA заявила о виртуальном воссоединении и турне: вместо участников группы будут петь цифровые аватары

Легендарная группа ABBA собирается организовать виртуальное турне, на концертах композиции будут исполнять цифровые копии участников шведского квартета - аватары, сообщает газета Expressen.

Экс-участник группы Бенни Андерссон заявил, что турне состоится в 2019 году, если проект окажется "достаточно крепким". Квартет ABBA был создан в 1972 году. За десять лет своего существования группа выпустила восемь альбомов. В июне 2016 года участники ABBA впервые за 30 лет дали совместный концерт.

Андерсон пояснил, что потребуется время на оцифровку лица исполнителей.

"Здорово, что все это уже на таком техническом уровне. Это будет интересно", - сказал Андерссон.

Ранее стало известно, что Андерссон и его коллеги по АВВА Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус и Анни-Фрид Лингстад объединились с продюсером Саймоном Фуллером и Universal Music Group и что их совместный проект позволит новому поколению увидеть, услышать и прочувствовать ABBA так, как не представлялось возможным прежде.

Он также сообщил, что в альбом Piano, который будет выпущен им 29 сентября, войдут интерпретации старых мелодий ABBA, в том числе Thank You for the Music и Happy New Year.