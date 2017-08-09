Оккупанты в Крыму так и не пояснили причину утреннего обыска у муллы Эмирамзаева - правозащитник

Российские силовики до сих пор не пояснили причину обыска у жителя поселка Кировское, крымского татарина Умера Эмирамзаева.

Об этом 9 августа в комментарии Крым.Реалии рассказал координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров.

«Причины обыска никто из российских силовиков так и не пояснил. Они нормально не предъявляли постановления. Брат сумел прочитать какую-то часть постановления, но потом его вырвали из рук. Из того, что он запомнил: якобы Умера подозревают в причастности к террористической организации, разжигании межнациональной розни», – отметил Джеппаров.

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По словам правозащитника, то что произошло в доме Эмирамзаева, «назвать обыском тяжело».

«Мы это расцениваем как нападение. Обыск – это определенная процедура. А то, то произошло – ­вне всяких процедур. Пока хозяева поняли, в чем дело, то силовики уже были в доме. Приказали всем пойти в одну из комнат. Синхронно обыскивали все комнаты без хозяев и понятых. Устроили допрос членов. Предлагали его жене подписать бумагу, но она отказалась. После чего они перешли на крик, угрожали», – сказал правозащитник.

Как сообщал УНИАН, в оккупированном Крыму российские силовики пришли с обыском к жителю поселка Кировское, местному мулле Умеру Эмирамзаеву.

"Умер Эмирамзаев является местным муллой и авторитетной личностью в Кировском районе, известен своей набожностью, люди его знают только с хорошей стороны, он является многодетным отцом, и сам родился в многодетной семье», - отметил активист Абдуллах Якубов, сообщивший об обыске.