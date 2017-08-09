В Крыму оккупанты устроили обыск в доме муллы Эмирамзаева (фото, видео)
С самого утра большое количество соседей и друзей собрались у дома муллы Умера Эмирамзаева, где происходит обыск.
В оккупированном Крыму российские силовики пришли с обыском к жителю поселка Кировское Умеру Эмирамзаеву.
Об этом написал активист Абдуллах Якубов на своей странице в Facebook.
"Обыск начался около 7:30, дом окружен, в поддержку Эмирамзаева собираются люди", - написал он.
На видео с места событий видно несколько десятков человек, которые вышли поддержать Эмирамзаева, а также экипированных силовиков и припаркованный неподалеку автозак.
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"Как мы видим, с самого утра большое количество соседей и друзей собрались у его дома, народ Машаллах, поддерживает Умера и любит его", - подчеркнул активист.
"Умер Эмирамзаев является местным муллой и авторитетной личностью в Кировском районе, известен своей набожностью, люди его знают только с хорошей стороны, он является многодетным отцом, и сам родился в многодетной семье», - добавил Якубов.
В то же время, на сайтах подконтрольных Кремлю силовых ведомств Крыма о причинах обыска не сообщается.