Суд арестовал экс-главу налоговой Луганской области Антипова
Суд назначил меру пресечения Антипову в виде ареста с возможностью внести залог в размере 100 миллионов гривень.
Печерский районный суд Киева арестовал бывшего главу налоговой инспекции Луганской области Александра Антипова.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
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"Антипову, у которого при аресте изъяли $3.8 млн, только что Печерский суд в рамках ст. 209 УПК (легализация средств, полученных преступным путём) - назначил меру пресечения - арест с возможным залогом в 100 млн. грн", - сказано в сообщении министра.
Наручники экс-налоговику одели прямо в зале суда, добавил Аваков.
Как сообщал УНИАН, ранее, 24 мая, Печерский районный суд Киева избрал в качестве меры пресечения залог в размере 15 млн грн экс-начальнику ГУ Миндоходов в Луганской области Александру Антипову.
Напомним, 24 мая 2017 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на совместном с министром внутренних дел Арсеном Аваковым брифинге в Киеве заявил о проведении силовиками масштабной антикоррупционной спецоперации. В частности, более 1 тыс. 700 полицейских и около 500 военных прокуроров провели 454 обыска в 15 областях Украины, с одновременным задержанием ряда лиц.
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Задержанных начали сразу же доставлять в суд для избрания им меры пресечения. Спецоперация касается коррупционных преступлений окружения экс-президента Виктора Януковича.
В свою очередь генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в рамках расследования создания и функционирования налоговых площадок для отмывания денег окружением Януковича уже задержаны 22 должностных лица налоговых органов в регионах.