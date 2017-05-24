Суд отпустил под залог в 15 миллионов экс-руководителя налоговой Луганщины Антипова

Печерский районный суд Киева избрал в качестве меры пресечения в виде 15 млн грн залога экс-начальнику ГУ Миндоходов в Луганской области Александру Антипову.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение суд принял сегодня вечером, отказав прокуратуре в избрании меры пресечения Антипову в виде ареста.

Также суд обязал Антипова до внесения в течение 5 дней указанной суммы носить электронный браслет, сдать на временное хранение документы, которые дают право на выезд за пределы Украины.

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Вместе с тем суд отметил, что, в случае невнесения указанной суммы в определенный срок, Антипову будет избираться другая мера пресечения.

Как сообщал УНИАН, 24 мая 2017 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на совместном с министром внутренних дел Арсеном Аваковым брифинге в Киеве заявил о проведении силовиками масштабной антикоррупционной спецоперации. В частности, более 1 тыс. 700 полицейских и около 500 военных прокуроров провели 454 обыска в 15 областях Украины, с одновременным задержанием ряда лиц.

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Задержанных начали сразу же доставлять в суд для избрания им меры пресечения. Спецоперация касается коррупционных преступлений окружения экс-президента Виктора Януковича.

В свою очередь генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в рамках расследования создания и функционирования налоговых площадок для отмывания денег окружением Януковича уже задержаны 22 должностных лица налоговых органов в регионах.