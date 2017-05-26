На Житомирщине в новом учебном году за парты сядут около 350 учащихся с особыми потребностями

В новом учебном году на Житомирщине сядут за парты около 350 учащихся с особыми потребностями. Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, такие данные озвучила сегодня на празднике «Последнего звонка» в инклюзивной школе №28 г. Житомира жена президента Украины Петра Порошенко Марина Порошенко.

По ее данным, сейчас на Житомирщине в 138 школах введено инклюзивное образование.

«Еще около 40 школ присоединятся с 1 сентября в области с нового учебного года около 350-ти учащихся с особыми потребностями сядут за парты со своими сверстниками», – подчеркнула Марина Порошенко.

Она также отметила, что в 28-й житомирской школе к 1 сентября библиотека будет переоборудована в современную медиатеку.

Марина Порошенко напомнила, что при содействии Фонда Порошенко в Житомирской области старые библиотеки переоборудуют в новые библиотеки.

«И так мы будем видеть, как увеличивается их количество в школах Украины», – отметила она.

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Также первая леди напомнила, что в прошлом году в Украине начат проект по внедрению инклюзивного образовательного среды в Украине.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Житомире жена президента Украины Марина Порошенко приняла участие в празднике «Последнего звонка» в рамках визита на Житомирщину.

Житомирская школа №28 является участником проекта Благотворительного Фонда Порошенко «Инклюзивное образование - уровень сознания нации» и входит в сеть школ Житомирской области, где внедрена инклюзивная форма обучения.

Благотворительный Фонд Порошенко инициировал принятие 23 мая украинским парламентом Закона об инклюзивном образовании, которым предусмотрено, что в каждом общеобразовательном учреждении смогут учиться дети с особыми потребностями.

Инклюзия - объединенная образовательная система с предоставлением должного образования всем учащимся. Инклюзивное обучение предполагает создание образовательной среды, которое бы отвечало потребностям и возможностям каждого ребенка, независимо от особенностей его психофизического развития.

23 мая Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об образовании» относительно особенностей доступа лиц с особыми образовательными потребностями к образовательным услугам» (№ 6437), внесенный президентом Украины.