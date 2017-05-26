В Житомире Марина Порошенко приняла участие в празднике "Последнего звонка"

Жена президента Украины Петра Порошенко Марина Порошенко посещает Житомирскую область с рабочим визитом, сообщает пресс-служба ОГА.

Читайте такжеВ Одноклассниках и ВКонтакте обнаружили 800 антиукраинских групп - СБУУтром Марина Порошенко приняла участие в празднике «Последнего звонка» в общеобразовательной школе I-III ступеней № 28 в Житомире.

На торжества первая леди прибыла в сопровождении председателя Житомирской облгосадминистрации Игоря Гундича, председателя областного совета Владимира Ширмы, городского головы Житомира Сергея Сухомлина.

Как прозвучало на торжествах, Житомирская школа №28 является участником проекта Благотворительного Фонда Порошенко «Инклюзивное образование - уровень сознания нации» и входит в сеть школ Житомирской области, где внедрена инклюзивная форма обучения.

Марина Порошенко во время торжеств, среди прочего, сообщила, что указанный благотворительный фонд инициировал принятый 23 мая украинским парламентом закон об инклюзивном образовании, которым предусмотрено, что в каждом общеобразовательном учреждении смогут учиться дети с особыми потребностями.

Также в школе первая леди осмотрела помещение, в котором уже начали создавать медиатеки – библиотеки нового образца для школ с инклюзивным образованием в области.

Инклюзия - объединенная образовательная система с предоставлением должного образования всем учащимся. Инклюзивное обучение предполагает создание образовательной среды, которое бы отвечало потребностям и возможностям каждого ребенка, независимо от особенностей его психофизического развития.

Напомним, 23 мая Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об образовании» относительно особенностей доступа лиц с особыми образовательными потребностями к образовательным услугам» (№ 6437), внесенный президентом Украины.

Законом определено, что граждане с особыми образовательными потребностями, то есть лица, которые нуждаются в дополнительной постоянной или временной поддержке в образовательном процессе, имеют право на образование во всех учебных заведениях, в том числе на бесплатное образование в государственных и коммунальных учебных заведениях. При этом это право обеспечивается также дистанционно и индивидуально.

Также законом предусмотрена доступность для лиц с особыми образовательными потребностями образовательных услуг, в том числе инклюзивного обучения, по месту жительства.

Лицам с особыми образовательными потребностями обеспечивается право на обучение посредством наиболее доступных для таких лиц языков, методов и способов общения, в частности обучения на языке жестов, с шрифтом Брайля.

Предусмотрено обеспечение учащихся с особыми образовательными потребностями доставки до мест учебы школьными автобусами, приспособленными для перевозки детей, которые передвигаются на колесных креслах.

Для получения общего среднего образования создаются вечерние (сменные) школы, инклюзивные и/или специальные классы, группы с очной, заочной, дистанционной формами обучения при общеобразовательных школах.