Украина призвала ООН фиксировать случаи сексуального насилия в оккупированных Крыму и Донбассе

Об этом шла речь в выступлении заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы на открытых дебатах Совета безопасности ООН по торговле людьми в условиях вооруженных конфликтов, сообщает Постоянное представительство Украины при ООН.

Он заявил, что в конфликтах по всему миру сексуальное насилие используется как разрушительная тактика ведения войны или террористической деятельности, как один из ключевых элементов идеологии и деятельности экстремистских группировок.

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"Я бы хотел повторно озвучить обращение украинской стороны о включении в сферу деятельности соответствующих мандатов Организации проблемы сексуального насилия на временно оккупированных РФ украинских территориях. Особенно важным в этом контексте является необходимость фиксировать документально случаи сексуального насилия, поскольку на территориях, подконтрольных боевикам, отсутствуют украинские правоохранительные органы и невозможно собирать доказательную базу о случаях сексуального насилия", - отметил Кислица.

Заместитель министра также отметил, что мировое сообщество не может закрывать глаза на ситуацию на местах.

"Мы не имеем права ждать, когда количество жертв сексуальной эксплуатации и насилия, вызванных торговлей людьми в условиях конфликтов, достигнет ужасных цифр войны в Боснии или геноцида в Руанде, когда в течение 3 месяцев геноцида по разным оценкам было совершено до 250 тысяч изнасилований", - подчеркнул Кислица.

Он добавил, что постоянной проблемой является занижение данных о сексуальном насилии в конфликтах, в первую очередь, из-за стигматизации, страха возмездия, отсутствия доступа для мониторинга или неадекватных средств для безопасной отчетности.

По его словам, высокий уровень безнаказанности виновных в торговле людьми и совершении преступлений сексуального насилия в условиях конфликтов недопустим, поскольку порождает порочный круг повторения этих преступлений.

"Именно поэтому для нас наряду с обеспечением психологической, социальной, медицинской поддержки жертв торговли людьми и сексуального насилия аналогично важна борьба с безнаказанностью", - сказал Кислица.