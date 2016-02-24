В СБУ отмечают ухудшение криминогенной ситуации на оккупированных территориях Донбасса
Руководитель аппарата председателя Службы безопасности Украины Александр Ткачук отмечает ухудшение криминогенной ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.
Он отметил также ухудшение в целом обстановки на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
"Прошли стихийные митинги, по нашей информации, в городах Свердловске, Зоринске и Ровеньках в связи с тем, что криминогенная ситуация в этих городах значительно ухудшилась в последнее время", - сказал Ткачук.
По его словам, к отдельным криминальным действиям в отношении местных жителей, местных предпринимателей причастны сотрудники так называемой "народной милиции" и "Министерства государственной безопасности "ЛНР".
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Кроме того, с предпринимателей в Докучаевске "власти" оккупированных территорий "собирают определенные средства".
"Фактически речь идет о вымогательстве денежных средств у предпринимателей. Установлен план по сбору 300 тысяч рублей", - сказал Ткачук.
Он также отметил, что главари оккупированных территорий обвиняют некоторых бизнесменов в Луганске в организации акций протеста против так называемой "власти".
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"По указанию Плотницкого, правоохранительные структуры "ЛНР" их объявили в розыск", - сказал представитель СБУ и добавил, что одной из причин протестов бизнесменов является недавнее внесение изменений "в так называемом налоговом законодательстве".