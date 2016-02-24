В СБУ отмечают ухудшение криминогенной ситуации на оккупированных территориях Донбасса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

Он отметил также ухудшение в целом обстановки на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Прошли стихийные митинги, по нашей информации, в городах Свердловске, Зоринске и Ровеньках в связи с тем, что криминогенная ситуация в этих городах значительно ухудшилась в последнее время", - сказал Ткачук.

По его словам, к отдельным криминальным действиям в отношении местных жителей, местных предпринимателей причастны сотрудники так называемой "народной милиции" и "Министерства государственной безопасности "ЛНР".

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Кроме того, с предпринимателей в Докучаевске "власти" оккупированных территорий "собирают определенные средства".

"Фактически речь идет о вымогательстве денежных средств у предпринимателей. Установлен план по сбору 300 тысяч рублей", - сказал Ткачук.

Он также отметил, что главари оккупированных территорий обвиняют некоторых бизнесменов в Луганске в организации акций протеста против так называемой "власти".

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"По указанию Плотницкого, правоохранительные структуры "ЛНР" их объявили в розыск", - сказал представитель СБУ и добавил, что одной из причин протестов бизнесменов является недавнее внесение изменений "в так называемом налоговом законодательстве".