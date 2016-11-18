В Киевской области открыли мемориал погибшим в зоне АТО бойцам подразделения полиции (видео)
19:29, 18 ноября 2016Общество
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В городе Боярка Киевской области открыли мемориал в честь бойцов подразделения полиции "Миротворец", которые погибли в зоне проведения антитеррористической операции.
Имена 23 погибших бойцов высечены на мемориале / Фото УНИАН
Батальон создавался в начале войны в 2014 году из бывших солдат миротворческих миссий, сначала как добровольческий.
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За более чем два года войны подразделение прошел не одну горячую точку бурного Донбасса - Славянск, Дзержинск, Иловайск. Сегодня память 23 воинов пришли почтить родственники, боевые побратимы и представители власти. Их имена высечены на мемориале.
На церемонии присутствовали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов и министр внутренних дел Арсен Аваков.
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