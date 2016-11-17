Чиновник "Харьковводоканала" назвал украинский флаг тряпкой – СМИ

Об этом сообщает местное интернет-издание 2day.kh.ua.

Такой комментарий Николай Иванов написал в Facebook под постом Антикоррупционного центра, в котором сообщалось, во сколько раз коммунальное предприятие завысило цены при закупке флагов.

«Николай не стал молчать и выдал то, что мечтают хотя бы раз в публичной плоскости сказать практически все, кто работает в харьковских КП и Харьковском горсовете», - написал в комментарии на своей странице в Facebook сотрудник Антикоррупционного центра Евгений Лисичкин.

Николай написал следующее (язык оригинала): «а ниче страшного что речь идет о фирменных флагов, логотип компании и герб города?!?!?!?!? Посмотрите, пожалуйста, сколько они стоят, а не эти ваши желто-блакытни тряпки».

«Я не знаю, как такое возможно в Харькове на третий год войны с российскими террористами, но, к сожалению, это реальность жизни в нашем городе», - пишет Лисичкин.

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Работать Николай в КП «Харьковводоканал» начал с 2016 года, когда на предприятии сменился состав пресс-службы, после прихода нового директора на предприятие. Возглавила пресс-службу Александра Малиновская, которая ранее работала в пресс-службе горсовета.

«Кстати, Николай с главой пресс-службы находятся в теплых дружеских отношениях. Ну, а руководитель пресс-службы сразу видно - умеет подбирать «кадры». Николай вообще находится в теплых дружеских отношениях, как с многими чиновниками горсовета, так и с депутатами горсовета и облсовета. Теперь, для тех, кто сомневался, какие настроения царят в КП «Харьковводоканал» - могут убедиться, что чуда не бывает», - отметил Евгений Лисичкин.

Сотрудник Антикоррупционного центра обращается к депутатам Харьковского горсовета с просьбой, чтобы Николая Иванова освободили от работы в пресс-службе КП «Харьковводоканал» и привлекли к уголовной ответственности.