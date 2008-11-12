В венгерских школах возникли проблемы с изучением украинского языка

Сегодня существует проблема с изучением украинского языка и преподаванием на украинском языке отдельных предметов в школах с венгерским языком обучения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на совещания по вопросам функционирования школ с обучением на языках национальных меньшинств сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Венгерской Республике Дмитрий ТКАЧ.

По его словам, эти проблемы касаются последних нововведений Министерства образования и науки Украины, согласно которым предусмотрен переход на украиноязычное преподавание части предметов в общеобразовательных школах с обучением на языке национальных меньшинств. «Нельзя сразу переходить на полное преподавание предмета на украинском языке для представителей нацменьшинств, потому что некоторые из них не знают этого языка вообще. Поэтому необходимо постепенно осуществлять такой переход», - считает Д.ТКАЧ.

Это же, по мнению посла, касается и правил внешнего тестирования: для выпускников школ с обучением на языках национальных меньшинств необходимо продлить переходный период, который предусматривает перевод тестов. «Также тесты должны учитывать специфику учебных программ этих школ», – отметил Д.ТКАЧ.

Как сообщила ректор Закарпатского венгерского института имени Ференца Ракоци Ілдіко ОРОС, именно из-за нововведенной системы тестирования представители нацменьшинств вынуждены констатировать такую проблему, как равный доступ выпускников школ в высшие учебные заведения. «Дело в том, что в прошлом году довольно много выпускников венгероязычных школ области не смогли поступить в вузы из-за неудовлетворительных результатов внешнего тестирования по украинскому языку», - сообщила ректор.

По словам Д.ТКАЧА, в Украине необходимо срочно вносить изменения в существующие учебные программы и издание новых методических пособий для преподавания украинского языка в школах с венгерским языком обучения.

Справка УНИАН. На сегодняшний день в Закарпатской области функционируют, кроме украиноязычных, 123 общеобразовательных школ, гимназий и лицеев с обучением на языках национальных меньшинств, в том числе 70 – венгерским, 12 – румынским, 3 – русским, 1 – украинским и словацким и 41 – с двумя, тремя национальными языками обучения, а также 2 гимназии и 2 лицея – с венгерским, 1 лицей – с румынским языком обучения. Кроме того, действуют 5 лицеев с венгерским языком обучения негосударственной формы собственности. Для немногочисленных меньшинств уже открыто 17 воскресных школ с ромским, еврейским, польским, русинским языками обучения.