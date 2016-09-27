Верховный суд РФ 26 октября рассмотрит апелляцию Клыха и Карпюка, которым "шьют" участие в чеченской войне

Как сообщила пресс-служба Центра Гражданских Свобод, об этом проинформировали адвокаты политзаключенных Докка Ицлаев и Марина Дубровина.

Начало слушаний запланировано на 9:40.

Сами осужденные будут участвовать в заседании по видеосвязи из СИЗО-1 в Грозном.

"В Верховный суд дело Карпюка и Клыха поступило 20 сентября, а судье материалы передали 22-го. Между тем, назначенные на понедельник очередные слушания по второму делу Клыха - об оскорблении прокурора - не состоялись. Как пояснила Дубровина, причина была технической: с момента поступления дела в Верховный суд именно эта инстанция дает спецчасти СИЗО разрешение на вывоз заключенного из изолятора. Между тем Заводской райсуд Грозного, где слушается второе дело Клыха, не успел согласовать его доставку с Москвой и подсудимого на заседание не привезли", - говорится в сообщении.

Поэтому, несмотря на то, что в этот раз на разбирательство явился "потерпевший" - прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Чечни Саламбек Юнусов, - а также был доставлен приводом ряд свидетелей - приставов Верховного суда Чечни, - слушания отложили.

Дата новых слушаний, заключила Дубровина, станет известна во вторник, 27 сентября.

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В Центре Гражданских Свобод напомнили, что у Клыха после пыток, которым он подвергся в ходе "расследования", начались нервные срывы. Один из таких срывов у политзаключенного случился 20 февраля во время слушаний о продлении ему и Карпюку ареста. Когда прокурор Юнусов начал доказывать необходимость дальнейшего содержания политзеков в СИЗО, Клых начал перебивать чиновника ругательствами в его адрес.

После этого против Карпюка завели дело по части 1 статьи 297 российского УК (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства), предусматривающей до четырех месяцев ареста. Суд по второму делу Клыха начался в августе; его ведет судья Ахмед Имаев. Поскольку на предыдущее заседание 6 сентября не явились ни "потерпевший", ни свидетели, за исключением Ицлаева, Дубровина настояла, чтобы остальных свидетелей в суд доставили приводом.

Как сообщал УНИАН, Министерство юстиции России получило запрос от Украины о возможности передачи осужденных в РФ украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка еще в июне 2016 года. В августе Украина направила России повторный запрос об экстрадиции политзаключенных.

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В России Карпюка и Клыха осудили за якобы «участие в банде», убийстве и покушении на убийство российских военнослужащих.

По версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Кроме того, Карпюк якобы в конце 1994-го и начале 1995 года сам принимал в них участие.

26 мая Верховный суд Чечни приговорил Карпюка к 22,5 годам заключения в колонии строгого режима, Клыха - к 20 годам заключения.