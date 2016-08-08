Украина направила России повторный запрос об экстрадиции политзаключенных Клиха и Карпюка

Об этом сообщила первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова в интервью телеканалу "112 Украина".

По ее словам, всего России относительно экстрадиции украинских политзаключенных было направлено около десяти запросов.

«На сегодняшний день около 10 (запросов - УНИАН). Мы и по Савченко начинали этот процесс, но, к счастью, процедура проходила на дипломатическом уровне, с участием президента. Это решило вопрос быстрее, потому что РФ избирательно подходит к тому, какие нормы выполнять», - заявила Севостьянова.

«Процесс идет, когда мы будем понимать, что мы близки к возвращению этих людей. Будем надеяться на то, что это будет скоро. Пока можем лишь надеяться на взаимный диалог, и это скорее политико-правовой механизм, чем Конвенция по возвращению для отбывания наказания», - отметила чиновница.

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Как сообщал УНИАН, Министерство юстиции России получило запрос от Украины о возможности передачи осужденных в РФ украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка еще в июне 2016 года.

России Карпюка и Клыха осудили за якобы «участие в банде», убийстве и покушении на убийство российских военнослужащих.

По версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Кроме того, Карпюк якобы в конце 1994-го и начале 1995 года сам принимал в них участие.

26 мая Верховный суд Чечни приговорил Карпюка к 22,5 годам заключения в колонии строгого режима, Клыха - к 20 годам заключения.