Минюст РФ получил запрос о передаче Украине незаконно осужденных Карпюка и Клыха

Министерство юстиции РФ рассматривает возможность передачи Карпюка и Клыха в Украину. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства сообщает "ТАСС".

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"Поступившие в Минюст России запросы Минюста Украины о предоставлении на основании ст. 6 Конвенции документов, необходимых для рассмотрения вопроса передачи Клыха С. и Карпюка Н. в Украину для дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы, рассматриваются", - отметили в Минюсте РФ.

В министерстве добавили, что вопросы передачи осужденных между Россией и Украиной разрешаются на основании положений Конвенции о передаче осужденных лиц 1983 года и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд в Грозном в мае вынес обвинительный приговор Карпюку и Клыху - участникам украинской националистической организации УНА-УНСО (организация запрещена в РФ), обвиняемым в участии в военных действиях на территории Чечни в 1994 - 1995 годах. По данным следствия, "выполняя приказы руководителей банды, Карпюк совместно с (Александром) Музычко возглавил банду под названием "Викинг", в которую также вошли участники УНА-УНСО Дмитрий Ярош, Юрий Долженко, Александр Малофеев, Станислав Клых и другие лица".

Как сообщал УНИАН, в России Карпюка и Станислава Клыха осудили за якобы «участие в банде», убийстве и покушении на убийство российских военнослужащих.

По версии российского следствия, Клых и Карпюк во времена первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Кроме того, Карпюк якобы в конце 1994-го и начале 1995 года сам принимал в них участие.

26 мая Верховный суд Чечни приговорил Карпюка к 22,5 года заключения в колонии строгого режима, Клиха - к 20 годам заключения. 16 июня в Министерстве юстиции Украины сообщили, что направили в Россию запрос о передаче незаконно осужденного в России Карпюка.