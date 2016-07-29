Google вернул советские названия на карту оккупированного Крыма

Сервис вернул ряду городов названия, которые были до принятого Верховной Радой закона о декоммунизации, передает ТСН.

Так, Красноперекопск, который должен был получить название Яны Капу, подписанный названием, которое было до закона о декоммунизации.

Отмечается, что если искать населенный пункт по новому названию, сервис находит его, но отражает и старый вариант. Это касается украинской и российских версий.

Ранее в компании сообщали, что старые названия будут возвращены только на российскую версию сервиса.

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Напомним, 12 мая Верховная Рада приняла постановление о переименовании 69 населенных пунктов Автономной Республики Крым и 1 села на территории Севастопольского горсовета в рамках декоммунизации. Почти всем им были определены крымскотатарские названия, которые были до депортации крымских татар с полуострова.

В то же время, согласно тексту документа, он вступает в силу с момента возвращения временно оккупированной территории полуострова под общую юрисдикцию Украины. На данный момент, согласно базе законодательства на сайте парламента, этого еще не произошло (содержание документов, которые не вступили в силу, отображается на желтом фоне).

Как известно, Россия аннексировала Крым весной 2014 года. Киев и международное сообщество не признают аннексию и считают полуостров украинской территорией.