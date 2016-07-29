Сегодня украинский спецназ впервые отмечает свой профессиональный праздник - Порошенко

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в поздравлении по случаю праздника, текст которого опубликован на его официальном сайте.

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«Сегодня военнослужащие Сил специальных операций впервые отмечают свой профессиональный праздник, учрежденный как признание весомых заслуг подразделений особого назначения в борьбе за территориальную целостность и независимость нашего государства», - говорится в тексте.

«Ваши лица всегда остаются за кадром фотокорреспондентов и телеоператоров, но весь украинский народ знает, что в условиях военной агрессии против нашего государства вы честно и самоотверженно выполняете поставленные задачи, постоянно рискуя собственной жизнью», - подчеркнул Порошенко.

Президент выразил убеждение, что высокий уровень психологической, физической и боевой подготовки, сочетание опыта и юношеского задора и в дальнейшем будут помогать воинам спецназа решать задачи защиты Отечества в любых условиях.

«В нашей памяти навсегда останутся имена каждого военнослужащего Сил специальных операций, кто отдал свою жизнь за независимость Украины», - отметил глава государства.

Порошенко пожелал спецназовцам и их родным крепкого здоровья, мира, благополучия и согласия.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 июля, в Украине впервые отмечается День Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Соответствующий Указ президент подписал 26 июля этого года.

По мнению главы государства, учреждение такого Дня будет способствовать дальнейшему развитию национальных военных традиций, военно-патриотического воспитания молодежи, ее готовности к защите Родины.

Ранее глава государства подписал закон относительно правового статуса Сил специальных операций ВСУ. Закон определяет правовой статус и применение Сил специальных операций самостоятельно или во взаимодействии с другими видами ВСУ для специальных операций по созданию благоприятных условий для успешного проведения военно-политических, экономических и других мероприятий в интересах национальной безопасности в сфере обороны государства.