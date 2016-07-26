Порошенко подписал закон о Силах спецопераций ВСУ

Как сообщает пресс-служба президента, глава государства подписал закон во время встречи с воинами-спецназовцами.

«Сегодня в жизни украинского спецназа важное и торжественное событие, которое является плодом совместной и скоординированной работы многих людей. Сегодня подписывается закон, которым завершается процесс создания Сил специальных операций Вооруженных сил Украины», - сказал Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что это является «абсолютно важным в условиях защиты Украины от агрессии, которую развязала против нас Российская Федерация», и назвал этот закон «требованием времени для того, чтобы защита Украины была гораздо более эффективной».

Закон определяет правовой статус и применение Сил специальных операций самостоятельно или во взаимодействии с другими видами Вооруженных сил для специальных операций относительно создания благоприятных условий для успешного проведения военно-политических, экономических и других мер в интересах национальной безопасности в сфере обороны государства.

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Президент особо подчеркнул, что в ходе его международных встреч и зарубежных визитов темы защиты государства, реформы сектора обороны и безопасности, поставки новейшего вооружения и техники являются ключевыми. Глава государства подчеркнул, что «первое внимание относительно совместных действий и совместных тренировок со стороны наших партнеров из США, Канады, Европейского Союза и других стран уделяется именно Силам специальных операций».

Он отметил, что закон разработан по стандартам НАТО, и полностью отвечает задачам сотрудничества Украина – НАТО в контексте создания ССО, а также положением Стратегического оборонного бюллетеня.

По словам президента, на сегодня в Украине уже создан специальный центр и применяются специальные тренинговые программы, которые позволяют быстро и качественно готовить спецназовцев.

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Глава государства отметил, что в 2014 году у спецназовцев, «кроме боевого духа, не было ничего – ни формы, ни берцев, ни прицелов, ничего».

«Посмотрите, какую большую работу мы сделали за эти два года. И самое главное – создан спецназ. И он себя еще покажет», - подчеркнул Порошенко.

Президент поздравил представителей Сил специальных операций с созданием нового отдельного рода войск ВСУ и отметил, что эти подразделения пользуются большим доверием и уважением среди украинцев.

По его словам, реализация норм этого закона позволит повысить сдерживающий потенциал Вооруженных сил Украины за счет наличия в их составе действенного инструмента военно-силового сдерживания возможной вооруженной агрессии или вооруженного конфликта, повысить возможности защиты суверенитета, независимости, территориальной целостности и национальных интересов Украины, уровень обороноспособности государства, повысить возможности государства по проведению специальных мероприятий, в том числе за пределами Украины, позволит достигать военно-политические и военно-стратегические цели и прекращать конфликты на ранней стадии возникновения.

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Глава государства добавил, что создание Сил специальных операций соответствует принципам развития демократического правового общества и мировому опыту развитых стран в сфере осуществления специальных операций и обеспечение безопасности.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот закон 7 июля.

Документом определены правовой статус и мероприятия, к которым могут привлекаться Силы специальных операций. Законом внесены изменения в 8 действующих законов, касающихся Вооруженных сил, обороны, борьбы с терроризмом, разведывательных органов, порядка направления подразделений ВСУ в другие государства, взаимодействия с военно-гражданскими администрациями.