В Одессе возле Куликова поля умер человек

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в 16.14 в дежурную часть Приморского отдела полиции поступило сообщение, о том, что на углу улицы Канатная и Итальянского бульвара умер человек.

"На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа и работники скорой медицинской помощи. В ходе выяснения всех обстоятельств данного случая установлено, что 79-летнему мужчине стало плохо, и он потерял сознание", - сообщили в отделе.

Врачи пытались помочь мужчине, но все усилия были напрасными. Работники медицинской помощи констатировали смерть гражданина.

Тело умершего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

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Как сообщал УНИАН, сегодня на Куликовом поле были запланированы массовые акции в связи со 2-й годовщиной трагических событий, во время которых погибли 48 человек. Из-за сообщения о минировании и обнаружения «закладки» с тремя гранами собравшихся к расположенному здесь Дому профсоюзов не пустили.

Безопасность в Одессе обеспечивают свыше 3 тыс. правоохранителей. На усиленный режим работы перешли спасатели, медики, СБУ, полиция и пограничники.

2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Большинство людей погибли в Доме профсоюзов на Куликовом поле, где начался пожар.