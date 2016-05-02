В Одессе правоохранители не пускают людей на Куликово поле

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, проверка на наличие взрывоопасных веществ на Куликовом поле продолжается.

"Никаких взрывоопасных веществ на территории Куликова поля состоянию на 14.00. не обнаружено. Специалисты взрывотехнической службы продолжают проверку. Работниками полиции принимаются меры по установлению лица, ранее предоставившего ложные сведения в полицию", - отметили в отделе.

Сейчас возле Куликова поля собралось более 250 человек, из которых многие настроены агрессивно, требуя пропустить их к Дому профсоюзов. На одежде некоторых георгиевские ленточки. Часть собравшихся поют советские песни, в частности, "Вставай страна огромная", "Темная ночь", "Катюша".

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Раздаются антиукраинские выкрики, оскорбления в адрес правоохранителей.

Как сообщал УНИАН, сегодня на Куликовом поле запланированы массовые акции в связи со 2-й годовщиной трагических событий, во время которых погибли 48 человек.

Безопасность в Одессе обеспечивают свыше 3 тыс. правоохранителей. На усиленный режим работы перешли спасатели, медики, СБУ, полиция и пограничники.