В Одессе правоохранители не пускают людей на Куликово поле

15:13, 02 мая 2016
Общество
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В Одессе правоохранители не пускают людей на Куликово поле в связи с продолжением проверки по выявлению взрывоопасных предметов.

Одесса, Куликово поле / Фото УНИАН

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, проверка на наличие взрывоопасных веществ на Куликовом поле продолжается.

"Никаких взрывоопасных веществ на территории Куликова поля состоянию на 14.00. не обнаружено. Специалисты взрывотехнической службы продолжают проверку. Работниками полиции принимаются меры по установлению лица, ранее предоставившего ложные сведения в полицию", - отметили в отделе.

Сейчас возле Куликова поля собралось более 250 человек, из которых многие настроены агрессивно, требуя пропустить их к Дому профсоюзов. На одежде некоторых георгиевские ленточки. Часть собравшихся поют советские песни, в частности, "Вставай страна огромная", "Темная ночь", "Катюша".

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Раздаются антиукраинские выкрики, оскорбления в адрес правоохранителей.

Между правоохранителями и людьми, что намагаютьсґя пройти на Куликово поле, вспыхивают споры
Между правоохранителями и людьми, что намагаютьсґя пройти на Куликово поле, вспыхивают споры /  © УНИАН
Люди кладут цветы прямо под ноги правоохранителям, которые не пропускают их на Куликово поле
Люди кладут цветы прямо под ноги правоохранителям, которые не пропускают их на Куликово поле /  © УНИАН
Правоохранители окружили Куликово поле
Правоохранители окружили Куликово поле /  © УНИАН
Сотрудники правоохранительных органов возле места возложения цветов в память о погибших в Доме профсоюзов на Куликовом поле в Одессе 2 мая
Сотрудники правоохранительных органов возле места возложения цветов в память о погибших в Доме профсоюзов на Куликовом поле в Одессе 2 мая /  © УНИАН
Люди складывают цветы прямо под ноги правоохранителям, которые не пропускают их на Куликово поле
Люди складывают цветы прямо под ноги правоохранителям, которые не пропускают их на Куликово поле /  © УНИАН
Возле кордона правоохранителей собираются люди
Возле кордона правоохранителей собираются люди /  © УНИАН
Сотрудники правоохранительных органов охраняют территорию возле Куликова поля
Сотрудники правоохранительных органов охраняют территорию возле Куликова поля /  © УНИАН
Люди складывают цветы под ноги правоохранителям, которые не пропускают их на Куликово поле
Люди складывают цветы под ноги правоохранителям, которые не пропускают их на Куликово поле /  © УНИАН
Сотрудники правоохранительных органов охраняют территорию возле Куликова поля
Сотрудники правоохранительных органов охраняют территорию возле Куликова поля /  © УНИАН

Как сообщал УНИАН, сегодня на Куликовом поле запланированы массовые акции в связи со 2-й годовщиной трагических событий, во время которых погибли 48 человек.

Безопасность в Одессе обеспечивают свыше 3 тыс. правоохранителей. На усиленный режим работы перешли спасатели, медики, СБУ, полиция и пограничники.

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