Из-за конфликта на востоке Украины 1,5 миллиона человек оказались на грани голода - ООН

Из них 300 тысяч человек испытывают острую нехватку продовольствия и нуждаются в срочной помощи.

Об этом сообщили во Всемирной продовольственной программе (ВПП), которая намерена в первой половине этого года ежемесячно обеспечивать помощью 270 тысяч человек из числа наиболее уязвимых категорий населения.

«Два года насилия, обстрелов, жизни в страхе оставили неизгладимый след в жизни тысяч людей на востоке Украины», - заявил представитель ВПП ООН на Украине Джанкарло Стоппони.

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«Конфликт все еще продолжается и мы должны сделать все для того, чтобы, как можно быстрее добраться до этих людей. Мы призываем все стороны конфликта обеспечить полный и беспрепятственный гуманитарный доступ к людям, нуждающимся в продовольствии», - добавил представитель ВПП.

С ноября 2014 года ВПП направила срочную продовольственную помощь для более полумиллиона жителей востока Украины. 370 тысяч человек получают от ВПП ежемесячные продуктовые наборы и 180 тысяч человек - ваучеры для покупки продовольствия на рынках.

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Самую серьезную нехватку продовольствия испытывают жители неподконтрольных правительству Украины районов Луганской области и населенных пунктов вдоль «линии конфликта».