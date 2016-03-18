Обвинение не спешит исправлять пассивность в "деле 2 мая", суд снова пожалуется в ГПУ

Как сообщает пресс-служба суда, согласно постановлению суда, на обвиняемого, который не явился на судебное заседание без уважительных причин, наложено денежное взыскание в размере минимальной заработной платы (1378 гривень).

Как стало известно УНИАН, на заседание в очередной раз не явился обвиняемый Сергей Рудик, мера пресечения которого не связана с содержанием под стражей.

Как уточнили в пресс-службе, это заседание было начато 17 марта и данный фигурант производства в тот день на заседании присутствовал.

В четверг суд продолжил исследовать доказательства, представленные защитником россиянина Евгения Мефедова, который является одним из обвиняемых.

Однако представитель гособвинения в очередной раз не предоставил оригиналы вещественных доказательств, касающихся этого обвиняемого.

После этого суд начал исследовать доказательства в отношении основного обвиняемого Сергея Долженкова ("капитан Какао").

Читайте такжеСудья сломал нос одесскому активисту вовсе не из-за "дела 2 мая" и в другом суде - полиция

В заседании представителем гособвинения было представлена, в частности, видеозапись от 2 мая 2014 года, на котором изображен похожий на Долженкова человек с тяжелым предметом в руке, одетый в серый спортивный костюм.

После исследования доказательств, предоставленных стороной защиты и стороной обвинения, суд объявил перерыв в заседании до 18 марта.

Однако сегодня рассмотрение не смогли продолжить, поскольку в суд не явился Рудик.

Кроме того, на сегодняшнее судебное заседание сторона обвинения не обеспечила явку свидетелей.

«В связи с этим суд решил обратиться с письмом к Генеральной прокуратуре Украины относительно пассивности прокуроров в поддержании государственного обвинения в судебном процессе и принятия соответствующих мер», - отметили в пресс-службе.

Следующее судебное заседание назначено на 24 марта.

Как сообщал УНИАН, 4 марта Малиновский райсуд Одессы заявил о «ненадлежащем исполнении обязанностей» прокурора, ответственного за организацию гособвинения в производстве о массовых беспорядках 2 мая 2014 года. Соответствующее постановление коллегия судей приняла из-за того, что представитель гособвинения в очередной раз предоставил суду копии, а не оригиналы письменных и вещественных доказательств, выводов экспертов в отношении гражданина РФ Евгения Мефедова.

2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались схватки в центре города, где были застрелены несколько человек. Потом проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок пророссийских активистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, во время которого и погибло большинство людей.

В настоящее время в Малиновском райсуде рассматриваются эпизоды производства о массовых беспорядках, которые происходили в центре города.

На скамье подсудимых – 20 обвиняемых, из которых пятеро находятся под стражей (в том числе и двое россиян), у остальных – другие меры пресечения.