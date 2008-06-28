В Хотинской крепости впервые пройдет военно-исторический фестиваль

В сентябре этого года в Хотинской крепости (город Хотин, Черновицкая область) состоится первый международный военно-исторический фестиваль «Хотинская твердь», который обещает стать традиционным.

Как передает корреспондент УНИАН, фестиваль «Хотинская твердь» учредили Черновицкая облгосадминистрация и областной совет, а соответствующее решение на этот счет приняла сессия облсовета.

Фестиваль будет проводиться ежегодно на территории Хотинской крепости в третью субботу-воскресенье сентября ко Дню украинского казачества. Логотипом фестиваля станет стилизованное изображение средневекового рыцаря.

Как отмечается в решении областного совета, заданием фестиваля «Хотинская твердь» станет «изучение истории украинского казачества, воссоздание ее путем моделирования средневековых баталий и турниров, поддержка патриотических и исторических движений среди молодежи, популяризация лучших образов художественного наследия казацких времен и военно-патриотической культуры, освоение навыков военного ремесла Х-ХИХ ст. и укрепление международных культурных связей».

Программой фестиваля предусмотрены не только выступления творческих коллективов, но и посвящение в казаки, постановочная битва, конкурсы шутов и исторического костюма, турнир лучников, работа городка мастеров, спортивные соревнования по национальным видам боевых искусств. Каждая команда-участник будет презентовать светской одеждой, обмундированием, вооружением и снаряжением определенную историческую эпоху.

К участию в фестивале будут приглашаться отечественные и зарубежные военно-исторические общества, клубы военно-исторической, музыкальной, костюмированной, ремесленной реконструкции, секции и клубы национальных видов боевых искусств, общественные казацкие организации, творческие любительские и профессиональные коллективы разных художественных жанров. Финансирование фестиваля осуществляется за средства областного и местных бюджетов, благотворительных и спонсорских взносов.

Как сообщал УНИАН, Хотинская крепость в 2007 году была признана одним из «Семи чудес Украины».