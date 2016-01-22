Двое волонтеров и боец "Днепра-1" арестованы за разбойное нападение на пенсионеров в Авдеевке (фото)

Как сообщает прокуратура Донецкой области, досудебным расследованием установлено, что 20 января трое человек, одетых в камуфляжную форму с шевронами в виде государственного флага Украины, ворвались в один из жилых домов в городе Авдеевка.

Угрожая огнестрельным оружием и произведя несколько выстрелов в воздух, они завладели компьютером, планшетом и паспортом владельца дома, после чего скрылись с места преступления.

Благодаря принятым оперативно-розыскным мероприятиям правоохранители задержали трех человек, которые подозреваются в совершении данного уголовного правонарушения. Двое из них оказались волонтерами, еще один - сотрудником полка «Днепр-1».

В настоящее время всем участникам разбойного нападения сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбойное нападение) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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По ходатайству следователя, согласованному с Красноармейской местной прокуратурой, им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 400 тысяч гривень.

Досудебное расследование продолжается. Сейчас проверяются факты причастности задержанных к другим преступлениям.

В свою очередь, как сообщает Красноармейский отдел полиции ГУНП в Донецкой области, налетчики ночью ворвались в дом 58-летнего жителя Авдеевки и открыли стрельбу. По данным полиции, они несколько часов избивали хозяина, вынесли из его дома все документы и ценности.

Пострадавший в результате разбойного нападения получил множественные травмы головы и тела и был госпитализирован.

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Сам он рассказал, что нападавшие надели ему пакет на голову и вывели на улицу, где стоял автомобиль желтого цвета. Злоумышленники потребовали от него и его жены сообщить, где находится их сын, при этом вели беспорядочную стрельбу из автоматов по окнам и стенам дома.

Налетчики забрали паспорта хозяев, мобильные телефоны, планшет, ноутбук и компьютер, а после скрылись в неизвестном направлении.

На установление личностей и задержание злоумышленников был ориентирован весь личный состав отдела полиции. Приметы подозреваемых и автомобиль, на котором они могут передвигаться, были отправлены на все блокпосты Красноармейской оперативной зоны.

Уже через несколько часов на модульном блокпосту в Красноармейске правоохранителями был остановлен желтый микроавтобус, на котором, предположительно, передвигались налетчики. В машине находился только водитель, он был задержан. В этот же день было установлено местонахождение остальных злоумышленников.

Налетчиками оказались жители Днепропетровска. В ходе проведения досудебного расследования у одного из фигурантов были изъяты автомат АКСМ, пистолет Форт-14 и граната РГД-5.