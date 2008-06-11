Ющенко передал соболезнования в связи со смертью Анатолия Перепади

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил искренние соболезнования в связи с преждевременной кончиной выдающегося украинского писателя-переводчика Анатолия Перепади.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«От нас ушел в вечность талантливый творец украинского «государства слова», который обогатил наш культурный Олимп шедеврами великих гуманистов мира. Светлая память об Анатолии Алексеевиче всегда будет в наших сердцах», - говорится в телеграмме главы государства в адрес родных, близких и друзей А.Перепади.

Как сообщали СМИ, в результате ДТП на одной из киевских улиц погиб известный украинский переводчик романских языков А.Перепадя.

Справка УНИАН. А.Перепадя родился в 1935 году в Кировоградской области. Закончил факультет журналистики Киевского университета. В его переводах на украинский вышли произведения Бальзака, Сент-Экзюпери, Камю, Макиавелли, Сервантеса, Петрарки и других. Лауреат многих переводческих премий. В частности, дважды – премии «Сковорода», которой Посольство Франции награждает за лучший перевод. Кавалер французского Ордена искусства и литературы Золотых пальм. Лауреат французско-украинской премии им. Николая Зерова.