В Одессе на взятке 50 тысяч долларов от священника задержаны двое СБУшников

Как сообщил УНИАН информированный источник в правоохранительных органах, при получении взятки порядка 50 тысяч долларов задержаны офицеры одного из отделов регионального управления СБУ.

Операцию по задержанию сотрудников подразделения, занимающегося вопросами защиты национальной государственности (департамент «Т»), проводили сотрудники военной прокуратуры и внутренней безопасности СБУ.

Читайте такжеЗамглавы Госслужбы экспортного контроля попался на взятке $250 тысяч

Со слов источника, подозреваемые требовали взятку у местного священника, занимающего руководящий пост в местном монастыре, за «невмешательство в вопрос», связанный с незаконным пользованием землей, принадлежащей Министерству обороны.

Официально данную информацию пока не комментируют ни в СБУ, ни в прокуратуре.

Читайте такжеДействующего и бывшего киевских прокуроров задержали на взятке в 150 тысяч долларов