В Донецке возобновил вещание ряд украинских телеканалов и радио - Стець
13:31, 25 ноября 2015Общество
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Министр информационной политики Украины Юрий Стець заявляет, что жители Донецка уже получили возможность смотреть украинские телеканалы и слушать украинское радио.
В Донецке смотрят украинские телеканалы и слушают украинское радио / rusbase.vc
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании правительства.
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"5 канал, Espreso.tv, Первый национальный и общественное вещание, Радио 24, 1+1, телеканал "Украина" вещают в городе Донецке... в Донецке смотрят украинские телеканалы и слушают украинское радио", - заявил он.
Ранее замминистра информполитики Татьяна Попова заявила, что жители Донецка и Енакиево могут смотреть телеканал "1+1".
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