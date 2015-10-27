Жители Донецка и Енакиево могут смотреть телеканал "1+1" - замминистра информполитики

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра информационной политики Украины Татьяна Попова сообщила на брифинге.

По словам Поповой, министерство продолжает работу по установке передатчиков для обеспечения трансляции украинских телеканалов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Мы сейчас с помощью действующих передатчиков и установки новых восстанавливаем вещание на оккупированной территории. Телеканал «1+1» доходит до Донецка и даже до Енакиево. Там достаточно мощный сигнал, который позволяет принимать его без корректировки антенн", - сказала Попова.

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Вместе с тем она добавила, что в вопросе восстановления трансляции украинских телеканалов существует проблема со свободными частотными ресурсами.

"Свободных волн не так много, и поэтому, если мы ведем трансляцию на волнах, захваченных так называемыми "ДНР" и "ЛНР", то там нужно корректировать антенны", - сказала Попова.