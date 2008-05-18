В Севастополе открыли памятник «Жертвам депортации»

В Севастополе состоялись мемориальные мероприятия, священные 64-й годовщине депортации народов из города и Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН во время выступления на митинге подчеркнул, что ему «очень приятно, что на этом траурном митинге присутствуют люди разных национальностей, приятно видеть священнослужителей разных конфессий, чего не увидишь даже в Крыму». По мнению С.КУНИЦЫНА, стоящий рядом с ним его коллега, депутат Верховной Рады АРК, первый вице-премьер правительства Автономной Республики Крым Азиз АБДУЛАЕВ, «может подтвердить, что уже и Крыму есть чему учиться у Севастополя в плане нормального человеческого взаимоотношения».

Глава исполнительной власти города напомнил присутствующим, что год назад «мы дали друг другу слово, что следующий митинг депортированные крымские татары и другие народы будут проводить на этом месте, где вы настаивали, чтобы здесь стоял памятник депортированным». «Мы, безусловно, его достроим, приукрасим, и я могу вам сказать, что в Крыму еще нет памятника депортированным крымским татарам, а в Севастополе этот памятник уже есть», - подчеркнул С.КУНИЦЫН.

Он считает, что в этом «тоже залог нашего взаимопонимания». Он также сообщил, что в текущем году более двух миллионов гривен получено на решение проблем депортированных крымских татар и других народов. «Мы начали строить 100-квартирный дом, и мы его в ближайшее время обязательно достроим. То есть, то, что было обещано в прошлом году - делается», сказал С.КУНИЦЫН.

Вместе с тем он подчеркнул, что не все еще сделано для для решения социальных проблем. С.КУНИЦЫН пообещал, что «власть будет реагировать на все вопросы депортированных».

Председатель горадминистрации выразил уверенность, что «наконец-то будет принят закон о статусе депортированных в 1941-1944 годах по национальному признаку народов». По его словам, «этот закон был принят несколько лет назад, но на него было наложено вето. «И я убежден, что этот закон в ближайшее время должен быть принят, и он должен поставить точки над «і», что бы дать оценку и тому, что было, и чтобы утвердить статус людей, которые пострадали в страшное время для своего народа», - уточнил С.КУНИЦЫН.

Памятник открыт, но, как сообщило руководство города, он в ближайшие несколько недель будет еще достраиваться.

Монумент, сооруженный в сквере напротив автовокзала и неподалеку железнодорожного вокзала, представляет собой пятигранный обелиск высотой 7 метров, рассеченный на черную и белую части. Эти цвета символизируют две части жизни народов - до и после депортации.

Как планируется, на пяти литых досках из чугуна или силумина (размером 860 на 660) у основания памятника будут сделаны надписи на языках пяти народов, подвергшихся депортации: крымско-татарском, армянском, болгарском, греческом, немецком, по принципу: одна доска - один язык. Все надписи будут являться переводом следующего текста: «Ваши страдания никогда не будут забыты во имя жизни и справедливости».

Автор памятника - архитектор Георгий ГРИГОРЬЯНЦ.

Справка УНИАН. Из Севастополя и пригородных сел были депортированы: 18-20 августа 1941 года - крымские немцы (497 человек), 18-19 мая 1944-го - крымские татары (12319 человек), 27-28 июня 1944-го - греки (1053 человек), болгары - 439 человек, армяне - 229 человек.

Из Крыма были депортированы в августе 1941-го и в июне 1944-го - крымские немцы, в мае-июне 1944-го - крымские татары греки, болгары армяне.

После высылки, по фронтам были изданы специальные приказы об увольнении из Красной Армии солдат, сержантов, офицеров этих национальностей, и направлении их в места спецпоселения.

14 ноября 1989 года Верховный Совет СССР принял Декларацию о признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подлежавших насильственному переселению и обеспечении их прав. В ней безоговорочно осуждены насильственное переселение целых народов, как тяжелейшее преступление, противоречащее основам международного права.