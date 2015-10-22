Глава патрульной полиции Фацевич: "Просто так в человека не выстрелишь. Это очень сложно"

Об этом в интервью журналу "Новое время" сказал глава патрульной полиции Украины Александр Фацевич. "Для нас все равны и все люди. Даже у правонарушителя, применяя спецсредства, мы обязательно спросим: не надавили ли вам наручники? Я не говорю, что все это делают идеально. Но мы стараемся", - сказал а Александр Фацевич.

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На вопрос о том, были ли уже случаи применения патрульными огнестрельного оружия, Александр Фацевич ответил, что "по людям - нет". "В воздух стреляли при задержании, однажды пришлось стрелять в собаку. В основном применяли оружие для предупреждения... Просто так в человека не выстрелишь. Это очень сложно, говорю вам как воевавший. В США применение патрульными огнестрельного оружия доведено до автоматизма. Мы к этому тоже идем", - сказал он.

Александр Фацевич отметил, что главная задача патрульного - вернуться живым. "Мы обеспечиваем безопасность граждан и помогаем, но если патрульный не может сам себя защитить - это большой риск для всей системы. Поэтому мы продолжаем обучать патрульных, как общаться с агрессивно настроенными людьми, держать дистанцию", - подчеркнул главный полицейский страны.

Полный текст интервью Александра Фацевича читайте в выпуске журнала "Новое время" 23 октября.