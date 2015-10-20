Историки заявляют, что в Украине нужно переименовать более 900 населенных пунктов

В Украинском институте национальной памяти сообщают, что лишь 908 населенных пунктов в Украине на данный момент требуют переименования в рамках действия закона о декоммунизации, пишет Радио Свобода.

По словам представителя Украинского института национальной памяти Богдана Короленко, в институт поступило около трехсот обращений от органов местного самоуправления относительно разъяснений спорных вопросов переименования, в частности, относительно того, должны ли быть заменены конкретные топонимы.

В институте национальной памяти обработали несколько тысяч фамилий из поданных обращений относительно того, подпадают ли эти фамилии под действие закона о декоммунизации.

Читайте такжеПри декоммунизации названий улиц и городов жители не должны идти в паспортный стол

«21 ноября вступает, так сказать, первый дедлайн, когда должны быть переименованы названия тех населенных пунктов, которые подпадают под декоммунизацию. И второй момент, относительно топонимики названий улиц, площадей, скверов, парков – так же должны быть уже первые результаты переименований до 21 ноября», – отмечает советник председателя Украинского института национальной памяти Александр Зинченко.

В институте национальной памяти отмечают, что процесс декоммунизации до сих пор непонятен многим гражданам.

«На общественных обсуждениях должно быть сформулировано предложение относительно нового названия и, соответственно, городской, сельский, поселковый совет до 21 ноября должен принять решение о переименовании. Если этого не делает совет, то после 21 ноября в трехмесячный срок это должен сделать соответственно сельский, поселковый, городской председатель», – отмечает Короленко.

В апреле 2015 года Верховная Рада Украины приняла закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов и о запрете пропаганды их символики, в мае его подписал президент Украины Петр Порошенко. Одни из первых переименований: Дзержинск переименовали в Торецк, Артемовск – в Бахмут.