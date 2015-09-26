В Одессе "Автомайдан" задержал генерала и полковника, управлявшего машиной в нетрезвом виде (фото, видео)

Об этом сообщается на сайте "Автомайдана".

«Задержали командира 14-й бригады и генерала по форме. Итак: управление в нетрезвом виде, попытка сбить человека», - говорится в сообщении.

Как отмечается, журналист Сергей Братчук в своем Facebook сообщил, что у полковника, который был за рулем, содержание алкоголя в крови достигал 1,8 промилле.

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Между тем начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко сообщил, что по факту задержания полковника Горло в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля назначено служебное расследование.

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«Полковник Горло К.М. на время проведения расследования отстранен от исполнения должностных обязанностей. Решение по нему будет принято по результатам расследования. О результатах обязательно сообщу», - отметил Муженко.

Решение касательно генерала Петрушенко будет принято министром обороны Украины.