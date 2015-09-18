Проверки военкоматов и кадровые решения: Муженко рассказал об итогах шестой мобилизации

Об этом сообщает начальник Генерального штаба Виктор Муженко на своей странице в Facebook.

По его словам, мобилизация вывела Вооруженные силы Украины на новый уровень боеспособности.

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"Благодаря мобилизации, мы не только обеспечили Вооруженные силы личным составом по штату военного времени, но и вывели их на качественно новый уровень боеспособности. Под тщательный анализ попала деятельность военкоматов, на работу которых были нарекания в обществе. По результатам служебного совещания уже принят ряд кадровых решений", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что три областных военных комиссара получили дисциплинарные взыскания, двое из них в ближайшее время будут заслушаны на аттестационной комиссии на предмет соответствия занимаемой должности. Также, около 20 военкомов районного звена для прохождения дальнейшей службы назначены в боевые части.

Как сообщал УНИАН ранее, в то, что шестая волна мобилизации будет последней в этом году, не верят ни эксперты, ни сами военные. Как сообщалось, в Минобороны допускают проведение дополнительных волн мобилизации.