Более 70% граждан поддерживают независимость Украины - опрос

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 7 по 16 августа 2015 года.

Согласно данным исследования, если бы референдум по провозглашению государственной независимости Украины проходил в ближайшее время, подавляющее большинство опрошенных (72,2%) поддержали бы независимость. Только 8% опрошенных ответили, что голосовали бы против независимости.

При этом в Центре Разумкова отметили, что поддержка гражданами государственной независимости Украины является самой высокой за время исследования этого вопроса Центром - с 2001 года.

Отмечается, что высокий уровень поддержки независимости наблюдается в Западном (проголосовали бы за независимость 93,3%, против - 1,9%) и Центральном (соответственно 85,6% и 3,8%) регионах. В Южном регионе эти показатели составляют соответственно 57,2% и 10,2%, в Восточном регионе - 57,7% и 18,1%, на Донбассе - соответственно 42,8% и 11,9%. На Донбассе самой высокой среди всех регионов является доля опрошенных, которые ответили, что не принимали бы участия в таком референдуме (31,1%).

Среди респондентов, которые ответили, что в 1991 году на референдуме голосовали за поддержку независимости, 87,8% проголосовали бы за поддержку независимости и сейчас, 4,3% - проголосовали бы против (остальные либо не принимали бы участия в референдуме, либо не определились). Среди тех, кто в 1991 г. голосовал против независимости, 67,2% и сейчас проголосовали бы против, а 20,9% - проголосовали бы за независимость Украины.

Доля тех, кто положительно отвечает на вопрос, является ли Украина сейчас действительно независимым государством, статистически значимо не отличается от доли тех, кто отвечает отрицательно (соответственно 43,1% и 44,7%). Если в Западном и Центральном регионах большинство опрошенных считают, что Украина действительно независимое государство, то на юге, на востоке и Донбассе чаще придерживаются противоположной точки зрения.

Кроме того, опрос показал, что 36,1% респондентов считают, что их семья больше выиграла от обретения Украиной независимости, примерно столько же (35,7%) считают, что их семья больше потеряла от обретения независимости.

Читайте такжеСегодня вечером в Киеве перекроют Крещатик для репетиции парада

В Западном регионе наблюдается наибольшее превышение доли тех, кто считает, что их семья выиграла, над долей тех, кто считает, что их семья потеряла от обретения независимости (соответственно 55,5% и 18,8%), в Центральном регионе - соответственно 40,8% и 24,0%. В Южном, Восточном регионе и на Донбассе более распространена точка зрения, что их семья больше потеряла: в Южном регионе - соответственно 21,5% и 49,1%, в Восточном регионе - соответственно 24,9% и 54,3%, на Донбассе - соответственно 23,7% и 52,7%.

Среди представителей возрастных групп моложе 50 лет относительное большинство (от 37% до 41%) составляют те, кто считает, что их семья больше выиграла от независимости, тогда как среди тех, кому больше 50 лет, относительное большинство (от 43% до 45%) - те, кто считает, что их семья больше потеряла.

Отвечая на вопрос, какой год за время независимости оказался, на их взгляд, самым тяжелым для страны, чаще всего респонденты называли 2014 год (41%), 23,5% - 2015 год. Относительно того, какой год за время независимости оказался для страны лучшим, то, в отличие от тяжелого года, респондентам было трудно определить конкретный год - это обусловливает большую долю тех, кто не ответил на этот вопрос (23,9%). 22,5% респондентов назвали годы, совпадающие с президентской каденции Виктора Ющенко (с 2005 по 2009 гг.), а 18,6% - годы, совпадающие с президентской каденции Виктора Януковича (с 2010 по 2013 гг.). При этом в Центральном регионе годы с 2005 по 2009 в качестве лучших называют 28,9% опрошенных, в Западном регионе - 23,2%, на Донбассе - 19,9%, в Южном регионе - 16,5%, в Восточном регионе – 15,9%. Годы с 2010 по 2013 в качестве лучших чаще называют жители Восточного региона (31,5%) и Донбасса (29,8%). В Южном регионе так считают 19,9%, в Центральном - 12,7%, в Западном - 7,8% респондентов.

Большинство опрошенных (72,8%) считают День Независимости праздником (29,3% ответили, что День Независимости для них - «действительно большой праздник», 43,5% - «обычный праздник, как и другие официальные праздники»). 23,8% не считают День Независимости праздником (19,7% отвечают, что для них это «не праздник, а обычный выходной день», 4,1% считают, что вообще «этот день должен быть рабочим»). Считают День Независимости праздником 87,6% жителей Западного региона, 83,2% - Центрального региона, 62,3% - Южного региона, 53,2% - Восточного региона, 60,7% - Донбасса.

Также подавляющее большинство опрошенных выразили позитивное отношение к атрибутам государственности Украины - Флагу (95% дали ответ «Горжусь им» или «Отношусь положительно»), к Гербу (93,5%), гимну (86,8%), государственному языку (94,3%) и денежной единице (87,8%). По сравнению с предыдущими годами, заметно выросла доля респондентов, которые гордятся атрибутами государственности Украины.

В ходе исследования были опрошены 2010 респондентов в возрасте старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.