Суд над Савченко начнется 30 июля

Донецкий городской суд Ростовской области России 30 июля начнет рассматривать уголовное дело украинской летчицы Надежды Савченко.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Донецкого городского суда (Ростовская область) Татьяна Диева.

«Постановлением судьи Донецкого городского суда Ростовской области от 21 июля 2015 г. назначено предварительное слушание по уголовному делу в отношении Савченко Н.В. на 30 июля 2015 года в 11 часов 00 минут», - сказала Диева.

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Она подчеркнула, что согласно части 1 статьи 234 УПК РФ предварительное слушание проводится судьёй единолично в закрытом судебном заседании с участием сторон.

Как сообщал УНИАН, Савченко прошлым летом похитили террористы на Донбассе, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. В то же время, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

Московский городской суд 10 июня 2015 года по ходатайству Следственного комитета РФ продлил срок ареста Савченко до 30 сентября.

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Заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «б», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Дело направлено для рассмотрения по существу в Донецкий горсуд Ростовской области.

16 июля Савченко обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой перенести рассмотрение ее дела из суда Донецка. Савченко отметила, что проведение суда в непосредственной близости к зоне конфликта на Донбассе опасно для нее, ее адвокатов и семьи.