Савченко грозит 25 лет тюремного заключения в России

Уголовное дело украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко направлено на рассмотрение в суд Ростовской области.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Савченко. «Она ( Савченко- УНИАН) обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «б», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)»,- говорится в сообщении.

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Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Донецкий городской суд Ростовской области.

"С учетом собранных доказательств, следователи переквалифицировали действия обвиняемой, и теперь она понесет ответственность не как пособник, а как соисполнитель убийства двух и более лиц общеопасным способом, по мотивам ненависти к социальной группе, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Кроме того, Савченко вменяется покушение на убийство гражданских лиц, которые могли пострадать в результате скорректированного ею артиллерийского обстрела. Санкция этой статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, однако в соответствии с УК РФ женщинам пожизненное заключение не назначается. Таким образом, максимальный срок лишения свободы, который грозит Савченко, составляет 25 лет", - говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

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Как сообщал УНИАН, Савченко похитили террористы на Донбассе, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. В то же время, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

Московский городской суд 10 июня по ходатайству Следственного комитета РФ продлил срок ареста Савченко до 30 сентября.

2 июля в Следственном комитете сообщили, что Савченко и трое ее адвокатов завершили ознакомление с материалами уголовного дела в России.