"Правый Сектор" объяснил происхождение пулеметов и гранатометов, из которых стреляли в Мукачево

Об этом на брифинге, который транслировал телеканал 112 Украина, сообщил пресс-секретарь 13-го батальона "Правого сектора" Алексей Бык.

"Оружие все, что было, - это наша трофейное оружие, добытое в бою. Оно не украдено. Нам государство его не выдавало. Мы о нем не должны никому отчитываться. Если вас интересует вопрос, можно ли вооруженным людям во время войны носить оружие, ходить по улицам, то я скажу так: закон Украины это позволяет", - сказал он.

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