"Правый Сектор" объяснил происхождение пулеметов и гранатометов, из которых стреляли в Мукачево
17:00, 12 июля 2015Общество
17340 0
Бойцы "Правого сектора" использовали в городе Мукачево Закарпатской обл. оружие, добытое в бою.
Facebook/Mustafa Nayyem
Об этом на брифинге, который транслировал телеканал 112 Украина, сообщил пресс-секретарь 13-го батальона "Правого сектора" Алексей Бык.
"Оружие все, что было, - это наша трофейное оружие, добытое в бою. Оно не украдено. Нам государство его не выдавало. Мы о нем не должны никому отчитываться. Если вас интересует вопрос, можно ли вооруженным людям во время войны носить оружие, ходить по улицам, то я скажу так: закон Украины это позволяет", - сказал он.
Читайте такжеНовые данные от ПС: Ярош ведет переговоры с Порошенко и ГрицакомО трофейном происхождении оружия ПС заявил и заместитель руководителя «Правого сектора» с общественно-политической деятельности Андрей Тарасенко в эфире Громадське ТВ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter