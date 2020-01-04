Лутковская об обмене: РФ не соглашалась возвращать военных без выдачи экс-"беркутовцев"

Спецназовцы были в списках на обмен еще при президентстве Порошенко.

Возвращение экс-«беркутовцев» было условием обмена удерживаемых лиц с ОРДЛО со стороны России.

Об этом в интервью Украинскому радио рассказала член гуманитарной подгруппы ТКГ в Минске Валерия Лутковская.

При этом она отметила, что спецназовцы были в списках на обмен еще при президентстве Порошенко.

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«И «Харьковская группа», и экс-беркутовцы были в списках на обмен начиная с, если я не ошибаюсь, 2015-2016 годов. Затем, в декабре 2017 года, было принято решение о том, что эти лица не имеют отношения к конфликту, и соответственно они не будут освобождены в результате этого процесса», – сказала она.

В ответ Кремль заявил, что боевики в таком случае не вернут Украине спецназовцев.

«Соответственно, мы оставили как минимум пятерых наших ребят на два долгих года, которые были нужны для проведения следующих раундов переговоров, которые наконец увенчались успехом», – добавила Лутковская.

По ее словам, в незаконном удержании на территории ОРДЛО до сих пор находится около 300 человек.

«В отношении 101 лица у нас есть документы, которые подтверждают незаконное содержание под стражей, а в отношении примерно 200 человек у нас есть информация от родственников, но нет документов», – отметила Лутковская.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря на КПВВ «Майорское» в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО.

В рамках обмена Украина, среди прочих, передала в ОРДЛО обвиняемых в массовых убийствах на Майдане в 2014 году бывших сотрудников спецподразделения «Беркут» Олега Янишевского, Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуру и Александра Маринченко. Суд выпустил их из-под стражи под личное обязательство.