Названы имена части украинцев, которые остались в плену ОРДЛО после обмена

Об удерживании этих украинцев знают их родственники и украинские правозащитные организации, но которых почему-то не "подтвердили" боевики во время переговоров в Минске.

Только в 16:42 в день обмена 29 декабря СБУ опубликовала списки тех, кого Россия отпустила из тюрьмы на оккупированной части Донбасса. На данный момент сам процесс обмена был завершен и пленные направлялись в Киев.

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Это стало трудной минутой для родственников тех незаконно заключенных украинцев, которые надеялись встретить с ними Новый год и до последнего надеялись на их свободу, пишет “Радио свобода”.

Вот лишь некоторые из имен украинцев, об удерживании которых в ОРДЛО доподлинно известно и их родственникам, и украинским правозащитным организациям, но которых почему-то не «подтвердили» боевики во время предновогодних переговоров в Минске.

Гражданские:

Валерий Матюшенко – предприниматель, музыкант, заложник группировки «ДНР», схвачен в родном Кальмиусском 15 июля 2017 года и приговорен так называемым «судом» группировки на 10 лет тюрьмы за «шпионаж». Сейчас вроде удерживается в Макеевке.

Виталий Атаманчук – 68-летний пенсионер, схвачен 4 сентября 2018 года посреди Донецка вместе с женой и сыном. Жена пережила инсульт после задержания, а сын после пыток в плену умер. По данным его дочери Елены, сейчас Атаманчук находится в СИЗО №5 в Донецке, имеет проблемы со здоровьем. Группировка «ДНР» публично ни разу не сообщало о нем.

Владислав Пазушко, Максим Солодовников, Богдан Ковальчук, Денис Хмеленко и Ярослав Миронов – школьники в возрасте от 15 до 17 лет, задержаны в Ясиноватой вблизи Донецка 12 сентября 2018 года. За «терроризм» и «диверсионную деятельность» подростки получили от группировки «ДНР» сроки от 10 до 15 лет. Родственники не сообщают прессе о месте их содержания.

На следующий день после обмена 29 декабря 2019 года главарь «ДНР» Денис Пушилин их «помиловал». Отпустили ли подростков – неизвестно.

Сергей Русинов – 22-летний студент Луганского колледжа культуры и искусств (его части, что осталась в оккупации), «осужденный» группировкой «ЛНР» до 6 лет тюрьмы за «разжигание розни» и поддержку украинских патриотических групп в соцсети «ВКонтакте». В настоящее время удерживается на территории Славяносербской исправительной колонии №60, что в селе Лозовском Луганской области.

Вадим Дреев – пропавший в апреле 2019 года 50-летний луганчанин, впоследствии обвинен группировкой «ЛНР» в подрыве памятников на подконтрольной российским гибридным силам территории. Есть информация, что мужчина имеет инвалидность 2-й группы

Роман Сагайдак – похищен в июне 2017 года в родном Луганске предприниматель, 26 ноября 2018 года обвинен группировкой «ЛНР» в «разбое, что нанес непоправимый ущерб республике». Получил «приговор» в 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества, по данным правозащитников, нуждается в медицинской помощи через пытки.

Военные:

После обмена 29 декабря один из 12 уволенных военных заявил, что только он знает до 20 военнослужащих ВСУ, которые остались в плену в России, в ОРДЛО. В частности, это Юрий Гордейчук, Павел Корсун и Виктор Шайдов с 53-й механизированной бригады ВСУ, которые попали в руки группировки «ДНР» 22 мая 2019 года.

Журналистка «Медийной инициативы за права человека» Татьяна Катриченко также напомнила о нескольких военных ВСУ, которых Россия почему-то решила «придержать» на оккупированной части Донбасса.

В частности, это:

Виталий Чмиль – боец 36-й бригады морской пехоты, захвачен в плен 2 мая 2018 года.

Андрей Качинский – боец 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, пленен 29 декабря 2018 года. В январе 2019-го группировка «ДНР» опубликовала видео с Качинским, где военный рассказывает о том, что воевать на Донбасс пошел якобы под давлением. В ВСУ опровергли эти заявления.

Станислав Панченко – боец 58-й отдельной мотопехотной бригады, захваченный боевиками 17 января 2019 года. Через три дня группировка «ДНР» распространила видео его «допроса», где военный рассказал о якобы беспорядке и пьянстве в ВСУ. В бригаде заявили, что боевики психологически и, возможно, физически давили на Панченко.

Николай Гриненко – боец 79-й десантно-штурмовой бригады, находится в плену с 23 января 2019-го. С ним также группировка «ДНР» распространила пропагандистское видео, более чем через неделю после захвата. На нем Гриненко якобы признается в том, что пошел на войну чтобы зарабатывать. Собратья заявили, что на Гриненко осуществлялся «колоссальное психологическое давление».

Игорь Мирончук – боец 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, захвачен 22 мая 2019 года. По данным СМИ, попал в плен из-за дезориентации на местности после контузии. С ним также «ДНР» распространило видео, на котором он наговаривал на свою мотивацию и состояние дел в ВСУ. «Друзья и побратимы Игоря объясняют это моральным давлением, которому он подвергается в плену», – прокомментировали в бригаде.

На следующий день после обмена представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске Валерия Лутковская заявила, что в плену боевиков на Донбассе остаются около 300 украинцев.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря на КПВВ «Майорское» в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек (12 военных и 64 гражданских) в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО.