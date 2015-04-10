Порошенко в Одессе испытал автомобиль будущей патрульной службы (фото)
18:28, 10 апреля 2015Общество
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Президент лично испытал патрульный автомобиль в Одессе.
Порошенко испытал автомобиль патрульной службы / @STsegolko
Президент Украины Петр Порошенко в Одессе лично испытал патрульный автомобиль.
Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.
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"Президент лично испытал авто будущей патрульной службы в Одессе", - написал он.
Порошенко в автомобиле полиции / @poroshenko
Президент особисто випробував авто майбутньої патрульної служби в Одесі pic.twitter.com/aVgHDu9ygI
— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) April 10, 2015
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