В Киеве стартовало голосование за лучший дизайн новых патрульных автомобилей (фото)
Выставка образцов патрульных машин с вариантами маркировки находится на Майдане Незалежности возле Главпочтампта и будет проходить ежедневно с 7:00 до 20:00 до 26 марта.
Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков в Facebook.
««Голосование симпатий» по выбору наилучшего образца маркировки автомобилей для новой патрульной службы продлится неделю – с 19 по 26 марта. Каждый желающий может оценить модели в натуральную величину и сделать свой выбор путем голосования в пользу одного из вариантов концепта. Бюллетень для голосования можно получить на месте у сопровождающих выставку сотрудников МВД», - пишет Аваков.
После подведения итогов и принятия решения, МВД планирует объявить конкурс на изготовление комплектов маркировки.
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По словам Авакова, в МВД стремятся к тому, чтобы новые патрульные автомобили «выглядели дружелюбно».
«Автомобиль должен быть заметен издалека даже в темное время суток и в плохую погоду, обеспечивать возможность идентификации, вызывать позитивные ассоциации», - объяснил Аваков.