Фестивали лета 2019: куда отправиться за музыкой и драйвом в Европе и Украине

Меломаны отправляются на музыкальные фестивали по разным причинам. Кто-то хочет увидеть живое выступление своих кумиров, которые в обозримом будущем в Украину не доедут. Кого-то интересует особая фестивальная атмосфера, и в таком случае состав участников не столь важен, а билеты покупаются еще на ранних стадиях продаж. Кто-то заглядывает на фестиваль между делом во время своего летнего отпуска в той или иной стране.

Мы же условно поделили фестивали Европы на четыре категории и добавили пару слов о фестивалях в Украине:

- Восточная и Центральная Европа, где цены лояльнее;

- Южные фестивали в Испании, Италии и Португалии, где можно совместить отпуск на море с насыщенной фестивальной программой;

- Западная Европа, где все дорого, но стоит того, чтобы хоть раз в жизни испытать;

- Фестивали Германии, потому что там их больше всего на любой вкус и цвет.

В любом случае, фестивалей как в Европе, так и в Украине летом 2019 года более, чем достаточно. Остается только сделать выбор в зависимости от своих музыкальных предпочтений и бюджета. Тем более, что благодаря безвизу отправиться на фестиваль в Европу стало еще легче.

Фестивали Восточной и Центральной Европы – дешево и сердито

Украинцы занимаются музыкальным туризмом уже достаточно давно, и самым популярным направлением здесь являются соседние страны Европы, куда добраться относительно дешево и быстро, а местные цены более-менее доступны. В то же время, с каждым годом составы участников таких фестивалей все меньше уступают по качеству фестивалям Западной Европы. Однако, справедливости ради, и цены на билеты на такие фестивали постепенно растут. Тем не менее, цены на другие расходы вроде проживания, еды и проезда здесь все еще на порядок ниже, чем в тех же Германии или Франции.

INmusic Festival 2019 (Загреб, Хорватия, 24-26 июня)

Хорватский INmusic Festival в первую очередь привлекает своими действительно лояльными ценами. Это чуть ли не единственный фестиваль Европы, где можно получить крутейший лайн-ап со звездами мирового уровня по цене 60-70 евро за три дня. Да чего уж говорить, даже киевские фестивали уже дороже!

Из минусов – в этом году фестиваль проходит в будние дни, с понедельника по среду, что не всем удобно. Во-вторых, из Украины в Хорватию лоукостеры пока не спешат летать, а потому добираться до Загреба не так уж быстро и бюджетно – цены на авиабилеты стартуют примерно от 5,5 тысяч гривень, чаще всего с пересадкой. С другой стороны, можно взять неделю отпуска, часть его провести на фестивале, а вторую часть – понежиться на хорватских пляжах Адриатики. В самом Загребе моря нет, но всегда можно переместиться в Сплит, Дубровник, Риеку или другой курортный городок.

Стоимость билетов на INmusic Festival 2019: до 29 марта трехдневный абонемент на фестиваль будет стоить 67 евро, потом ожидается подорожание. Однодневные билеты поступят в продаже в мае, однако их стоимость будет от 60 до 67 евро, в зависимости от лайн-апа. Если планируете жить в кемпинге, нужно доплатить еще 33 евро.

Line- up INmusic Festival 2019: The Cure, Foals, Suede, Garbage, LP, The Hives, Kurt Vile & The Violators, Frank Turner & The Sleeping Souls, Sofi Tukker и многие другие.

Подробнее о фестивале можно узнать по ссылке.

Open'er Festival 2019 (Гдыня, Польша, 3-7 июля)

Этот фестиваль опять же привлекает наших меломанов финансовой и территориальной доступностью – польская Гдыня находится совсем недалеко от Гданська, куда из Украины очень легко и дешево можно долететь на самолете. Сам фестиваль проходит на берегу Балтийского моря, а потому это идеальное место для летнего отдыха.

Кроме того, соседний Гданьск невероятно привлекателен с туристической точки зрений. Учитывая, что польский Open'er длится всего три дня, в рамках недельного отпуска можно совместить приятное с полезным – побывать на фестивале в Гдыне и погулять по Гданьску. О том, чем заняться в Гданьске, мы ранее писали в большом материале-гиде.

Стоимость билетов на Open'er 2019: билет на один день фестиваля на данный момент стоит 279 польских злотых (около 1970 грн), билет на два дня – 419 злотых (около 2960 грн), с кемпингом – 489 злотых, на четыре дня – 599 злотых (около 4230 грн), с кемпингом – 699 злотых. Эти цены будут действовать до 11 июня.

Line-up Open'er 2019: Travis Scott, The Smashing Pumpkins, Swedish House Mafia, Anna Calvi, Diplo, Jungle, Robyn, Rudimental, The 1975, Tom Walker, Vampire Weekend и многие другие.

Подробнее о фестивале можно узнать по ссылке.

Sziget Festival 2019 (Будапешт, Венгрия, 7-13 августа)

Венгерский Sziget – пожалуй, самый любимый фестиваль украинских меломанов, куда наши соотечественники ездят уже не первый год. Во-первых, за 7 дней фестиваля здесь можно услышать выступления сотен музыкантов – как звезд мирового уровня, так и малоизвестных, но не менее интересных представителей разных стран. Во-вторых, помимо музыкальной программы Sziget предлагает массу других развлечений. В-третьих, фестиваль проходит практически в центре Будапешта – одного из самых привлекательных туристических городов Европы, да еще и с довольно доступными ценами. О том, чем заняться в Будапеште, мы ранее писали в большом материале-гиде.

Стоимость билетов на Sziget 2019: в предпродаже цены на 7-дневный абонемент стартовали от 299 евро, однако к 7 марта поднялись до 329 евро. Финальная стоимость недельного абонемента на Сигет 2019 составит 339 евро. Из хороших новостей – абонемент можно купить в рассрочку на 3, 4 и 5 месяцев. Также можно купить билеты на один день от 75 евро, на три дня по 209 евро и на пять дней по 299 евро. В стоимость билетов входит базовый доступ в кемпинг, однако за улучшенные условия и дополнительные услуги уже придется доплатить, в зависимости от ваших потребностей.

Line-up Sziget 2019: Foo Fighters, Ed Sheeran, The National, Florence + The Machine, Post Malone, Twenty One Pilots, The 1975, Martin Garrix, Franz Ferdinand, James Blake, Years & Years, Tove Lo, Razorlight и многие другие.

Подробнее о фестивале можно узнать по ссылке.

Другие фестивали Восточной Европы

- Colours of Ostrava 2019 – Острава, Чехия, 17-20 июля, билеты от 114 евро. Среди участников - The Cure, Florence and the Machine, Rag’n’Bone Man, Tom Walker, Mogwai, MØ, Hiromi, Dakh Daughters, ZAZ, Rosalía, Xavier Rudd и многие другие. Подробнее о фестивале можно узнать по ссылке.

- EXIT Festival 2019 - Нови-Сад, Сербия, 4-7 июля, билеты от 99 евро. Среди участников - The Cure, Carl Cox, Sofi Tukker, Dimitri Vegas & Like Mike и многие другие. Подробнее о фестивале можно узнать по ссылке.

- Ultra Europe 2019 – Сплит, Хорватия, 12-14 июня, билеты от 169 евро. Состав участников фестиваля пока неизвестен, однако опыт предыдущих лет подсказывает, что ежегодно на него съезжаются лучшие звезды мировой электронной музыки. Подробнее о фестивале можно узнать по ссылке.

Пляжные фестивали – драйвовое с полезным

Нередко посетители летних фестивалей хотят убить одним выстрелов двух зайцев, а потому отправляются за музыкой в города-морские курорты Средиземноморья или Адриатики – Испания, Италия, Португалия. Разумеется, это не единственные «морские» направления, однако именно в этих странах, как правило, довольно громкие имена участников фестивалей. Да и не стоит забывать, что у них богатая история, культура и архитектура, а потому за одну поездку можно захватить сразу все – музыку, пляжный отдых и экскурсии.

Primavera Sound 2019 (Барселона, Испания, 30 мая – 1 июня)

Испанская Примавера не первый год привлекает наших меломанов. Хотя бы потому, что украинцы очень любят отдыхать в Испании и в Барселоне в частности. Это и удивительная архитектура, и яркая жизнь, и, конечно же, теплое Средиземное море. Учитывая, что летом в Барселоне очень жарко, местный фестиваль начинается ближе к вечеру и длится практически до утра. А потому, если у вас есть время и вдохновение, запросто можно в дневное время отправиться позагорать на пляж, поплавать в море или же посвятить время экскурсиям. О том, чем заняться в Барселоне, мы ранее писали в большом материале-гиде.

Если же говорить о музыкальной направленности фестиваля, Primavera Sound старается не ограничиваться жанровыми рамками, скорее ориентируясь на актуальные музыкальные тренды и признанных легенд, одновременно не забывая давать площадку молодым и необычным исполнителям.

Стоимость билетов на Primavera Sound 2019: по состоянию на начало марта абонемент на все дни фестиваля стоит 195 евро, однако после продажи 85% от общего количества билетов цены поднимут до 215 евро. По той же системе на данный момент однодневные билеты на фестиваль продаются по 80 евро, с перспективой подорожания до 90 евро после продажи 70% таких билетов на каждый из дней. Также фестиваль предлагает несколько вариантов размещения - от просторной палатки до уютных мобильных домиков по цене от 55 евро за ночь (цена идет не за одного человека, а за жилплощадь, как правило умещаются по 3-4 человека). Правда, расположены такие кемпинги не на территории фестиваля, а на берегу моря, и дорога займет около 40 минут. Из хороших новостей – трансфер от места ночевки включен в стоимость ночевки. И, как никак, это же жилье на берегу моря!

Line- up Primavera Sound 2019: Interpol, Tame Impala, Cardi B, Solange, Janelle Monáe, Jarvis Cocker, Suede, Primal Scream, Stereolab, Future, James Blake, Big Red Mashine, Mac Demarco, Erykah Badu, FKA Twigs, Róisín Murphy и многие другие.

Подробнее о фестивале можно узнать по ссылке.

Mad Cool Festival 2019 (Мадрид, Испания, 11-13 июля)

В прошлом году мадридский Mad Cool стал одним из самых скандальных фестивалей Европы. Он заманил огромное количество меломанов потрясающим лайн-апом и сравнительно небольшими ценами, однако позже получил немало негативных отзывов из-за плохой организации. Люди жаловались на вялый персонал, неговорящий по-английски, из-за чего возникли большие очереди, отмену выступлений музыкантов из-за накладки звука и многое другое.

Тем не менее, в этом году фестиваль возвращается с не менее громкими именами и хочется верить, что на этот раз организаторы учтут все прошлогодние недочеты. С другой стороны, это же Мадрид – такой желанный для туристов город с шикарной архитектурой, элегантными бульварами и уютными парками. Да, мы условно отнесли Mad Cool к пляжным фестивалям, хотя на самом деле до ближайшего моря отсюда около 350 километров. Однако вся Испания страна южная и горячая, а учитывая, что фестиваль идет всего три дня – запросто можно брать недельный отпуск и совместить фестивальный отдых в Мадриде с пляжным где-нибудь в Валенсии или Барселоне.

Стоимость билетов на Mad Cool Festival 2019: по состоянию на начало марта трехдневный абонемент на фестиваль стоит 175 евро, тогда как однодневные – по 79 евро.

Line-up Mad Cool Festival 2019: The Cure, Bon Iver, The National, The Smashing Pumpkins, Iggy Pop, Noel Gallagher’s High Flying Birds, The Chemical Brothers, The Hives, Miles Kane, Robyn, Mogwai, The 1975, Bonobo, Carpenter Brut, Alma, Tash Sultana, Wolf Mother, Years & Years и многие другие.

Подробнее о фестивале можно узнать по ссылке.

Home Venice Festival 2019 (Венеция, Италия, 12-14 июля)

Итальянская Венеция также не нуждается в особом представлении. Вполне заслуженно город на воде считается одним из самых посещаемых туристами. Едут сюда за романтикой, уникальной изысканной архитектурой, превосходной кухней и, конечно же, Адриатическим морем. О том, чем заняться в Венеции, мы ранее писали в большом материале-гиде.

Стоимость билетов на Home Venice Festival 2019: стоимость трехдневного абонемента по состоянию на начало марта составляет 120 евро, трехдневный билет с кемпингом обойдется в 180 евро, билеты на каждый день – по 60 евро. Дальше ожидается подорожание.

Line- up Home Venice Festival 2019: Editors, Young Thug, LP, Paul Kalkbrenner, Pusha T и многие другие.

Подробнее о фестивале можно узнать по ссылке.

Другие южные фестивали:

- NOS Primavera Sound 2019 – Порту, Португалия, 6-8 июля, стоимость билетов от 103 евро. Среди участников – Solange, Stereolab, Jarvis Cocker, Tommy Cash, J Balvin, Interpol, James Blake, David August, Erykah Badu, Rosalía, Nina Kraviz и многие другие. Подробнее о фестивале можно узнать по ссылке.

- NOS Alive 2019 – Оэйраш (Лиссабон), Португалия, 11-13 июля, стоимость билетов от 139 евро. Среди участников - The Smashing Pumpkins, The Cure, Thom Yorke, Bon Iver, The Chemical Brothers, Vampire Weekend, Hot Chip, Weezer, Tash Sultana, H.E.R., Cut Copy и многие другие. Подробнее о фестивале можно узнать по ссылке.

- Benicassim 2019 – Беникасим (Валенсия), Испания, 18-21 июля, стоимость билетов от 125 евро. Среди участников – Kings of Leon, Lana Del Rey, George Ezra, Jess Glynne, Franz Ferdinand, Fatboy Slim, The 1975, Blossoms, Kodaline и многие другие. Подробнее о фестивале можно узнать по ссылке.

Фестивали Западной и Северной Европы

Одной из самых фестивальных стран Европы традиционно считается Великобритания – это Glastonbury, Parklife, Isle Of Wight Festival, Wireless, Download, Sound City, Creamfields и многие другие знаменитые фестивали. Однако учитывая сложности с получением британской визы, мы не будем подробно останавливаться на здешних фестивалях, а переключимся на другие страны Западной и Северной Европы. Бельгия, Нидерланды, Дания – эти страны, безусловно, привлекают немало туристов, но одновременно являются достаточно дорогими. И, тем не менее, все затраченные усилия и средства того стоят.

Rock Werchter 2019 (Верхтер, Бельгия, 27-30 июня)

Бельгийская деревушка Верхтер с 3,5 тысячами населения, пожалуй, известна только одноименным рок-фестивалем, который проводится здесь еще с середины 70-х годов. Разумеется, заняться здесь особо нечем, однако поездку можно совместить с посещением других городов и даже соседних Нидерландов или Германии. Так, до Брюгге из Вехтера ехать около 50 километров, а до Брюсселя – и вовсе 30 километров. До Льежа, который находится совсем недалеко от немецкого Ахена и нидерландского Маастрихта, от Вехтера около 80 километров.

Стоимость билетов на Rock Werchter 2019: трехдневный абонемент на начало марта стоит 243 евро, билеты на один день – по 105 евро, однако на 28 июня (хедлайнеры - Tool, The Cure, Bring Me The Horizon) все уже полностью распродано. Также фестиваль предлагает широкий спектр предложений по размещению – от традиционного кемпинга в скромных условиях со своими палатками до комфортных тентов и мобильных домиков.

Line-up Home Rock Werchter 2019: Tool, The Cure, Pink, Muse, Bastille, Elbow, Mumford & Sons, Florence and the Machine, Charlotte Gainsbourg, Richard Ashcroft, Bring Me The Horizon, Kylie, Years & Years, Weezer, Janelle Monáe, The 1975, Robyn, Jungle, Macklemore, The Good, The Bad & The Queen, Miles Kane, Greta Van Fleet, Balthazar, New Order, Underworld и многие другие.

Подробнее о фестивале можно узнать по ссылке.

Awakenings 2019 (Амстердам, Нидерланды, 29-30 июня)

Ну а кто не хочет попасть в Амстердам? Столица Нидерландов привлекает толпы туристов своей свободой и доступностью тех атрибутов молодежной культуры, которые во многих других странах запрещены. Разумеется, и фестиваль здесь соответствующий – в первую очередь ориентированный на молодежь и круглосуточных тусовщиков. Основные музыкальные направления на фестивале Awakenings - techno, house и другие электронные жанры. Тем не менее, помимо шумных вечеринок Амстердам интересен и своей особой архитектурой с множеством каналов и узких домиков с острыми крышами, а также музеями с шедеврами Ван Гога, Рембрандта, Вермеера и других признанных мастеров.

Стоимость билетов на Awakenings 2019: невероятно, но факт – абонементы на фестиваль за 119 евро и билеты на субботу за 74 евро уже распроданы, в продаже доступны только билеты за 59 евро на воскресенье. С другой стороны, часть участников фестиваля выступают и в субботу, и в воскресенье, потому и одного дня может быть достаточно. Тем не менее, если вы очень хотите попасть на фестиваль оба дня, можно попытаться отслеживать предложения на странице мероприятия в Facebook, как правило, там периодически попадаются варианты от тех, кто по какой-то причине не может попасть на фестиваль и пытается продать билет. Однако в данном случае все же есть немалый риск.

Line- up Awakenings 2019: Adam Beyer, Jeff Mills, Nina Kraviz, Sven Väth, Joris Voorn, Kölsch, Clair Morgan, Amelie Lens, Bart Skils X Victor Ruiz, Dax J, Adriatique, Dave Clarke, Dixon и многие другие.

Подробнее о фестивале можно узнать по ссылке.

Roskilde 2019 (Роскилле, Дания, 29 июня – 6 июля)

Датский фестиваль Roskilde это музыкальный марафон для настоящих фестивальщиков. В течение недели посетителей ждут выступления легенд мировой музыки, самых актуальных звезд и огромного количества молодых-самобытных скандинавских исполнителей. Одной музыкой, как бывает в случае таких крупных фестивалей, дело не ограничивается – это и всевозможные мастер-классы, и программы для активистов, и другие развлечения, и еда, и, конечно же, новые знакомства.

Сам по себе датский городок Роскилле небольшой и находится немного вглубь страны. Однако столица Дании Копенгаген отсюда всего в 30 километрах. Добраться туда можно всего за полчаса на общественном транспорте, если хочется отправиться за культурой и архитектурой. Пожалуй – главным минусом здесь будет то, что Дания, и особенно Копенгаген, является одним из самых дорогих мест Европы. А потому для того, чтобы провести здесь больше недели, придется неплохо раскошелиться.

Стоимость билетов на Roskilde 2019: абонемент на все дни фестиваля обойдется в 2100 датских крон (около 280 евро), тогда как однодневные билеты стоят по 1050 датских крон (около 140 евро). Кемпинг нужно покупать отдельно, однако большинство предложений на территории фестиваля уже распроданы. На данный момент доступно лишь несколько вариантов от 100 датских крон.

Line-up Roskilde 2019: Bob Dylan With His Band, The Cure, Cardi B, MØ, Robert Plant And The Sensational Space Shifters, Travis Scott, Robyn, Brockhampton, Cypress Hill, Bring Me the Horizon, Tears For Fears, Testament, Underworld, Jungle, Alma, Denzel Curry и многие другие.

Подробнее о фестивале можно узнать по ссылке.

Другие фестивали Западной и Северной Европы:

- Garorock 2019 - Марманд, Франция, 27-30 июня, билеты от 160 евро. Среди участников – Interpol, Macklemore, Marshmello, James Blake, Beirut, Sum 41, Christine and the Queens, DJ Snake и многие другие. Подробнее о фестивале можно узнать по ссылке.

- Les Eurockéennes 2019 - Бельфор, Франция, 4-7 июля, билеты от 91 евро. Среди участников – Slash feat. Myles Kennedy & The Conspirators, Weezer, The Chainsmokers, Interpol, The Roots, Stray Cats, Jain, Romeo Elvis, Parkway Drive и многие другие. Подробнее о фестивале можно узнать по ссылке.

- Dour Festival 2019 – Дур, Бельгия, 10-14 июля, билеты от 160 евро. Среди участников - A$AP Rocky, Adam Beyer, Amelie Lens, Apparat, David August, Disclosure, Damso, GoGo Penguin, Gramatik, Møme, Nina Kraviz и многие другие. Подробнее о фестивале можно узнать по ссылке.

- Oya 2019 – Осло, Норвегия, 6-10 августа, стоимость билетов от 2954 норвежских крон (около 305 евро). Среди участников - The Cure, Robyn, Sigrid, Tame Impala, Karpe, James Blake, Stereolab, Idles и многие другие. Подробнее о фестивале можно узнать по ссылке.

Фестивали Германии – праздник каждые выходные

Германию просто невозможно не выделить в отдельную фестивальную категорию, ведь, не считая Великобритании, пожалуй, это самая фестивальная страна Европы. Музыкальные фестивали на любой вкус – всемирного масштаба, жанровые или только с местными звездами – проводятся здесь чуть ли не каждые выходные по всей стране. Одновременно немецкие фестивали просто поражают своей организованностью.

При этом в Германию из Украины можно попасть довольно легко и бюджетно, ведь рейсы в эту страну являются самыми популярными у лоукостеров, летающих в украинские города. Вдобавок, поскольку Германия страна большая и разная – фестиваль себе можно подбирать не только по музыке, но и по географии.

Rock am Ring и Rock im Park (Нюрбург/Нюрнберг, Германия, 7-9 июня)

Фестивали-близнецы Rock am Ring и Rock im Park считаются одним из крупнейших музыкальных мероприятий не только Германии, но и всей Европы, а потому являются желанными среди меломанов далеко за пределами страны. Лайн-апы фестивалей полностью дублируют друг друга, отличаясь лишь по дням, а потому выбирать можно в зависимости от того, куда хотите попасть больше. При этом в последние годы фестиваль отошел от чистой рок-направленности и перешел на схему широкого музыкального разнообразия, учитывая тенденцию к размытию четких жанровых рамок.

Rock am Ring проходит на гоночной трассе Нюрбургринг вблизи города Нюрбург (земля Рейнланд-Пфальц), а лучше с Украины туда добираться через город Кельн (всего лишь 70 км на поезде). Rock im Park проходит на трибуне Цеппелин в Нюрнберге (земля Бавария) – почти в 400 километрах от своего «брата». В то же время, с точки зрения размещения и удобства, второй вариант является лучшим, ведь до центра города от места проведения фестиваля всего 5 километров, тогда как Rock am Ring проходит подальше от населенного пункта. К тому же, Нюрнберг гораздо больше Нюрбурга, а потому имеет больше вариантов размещения и лучшую инфраструктуру. Да и если вы хотите совместить музыкальное путешествие с познавательным, баварский город Нюрнберг является весьма популярным туристическим направлением, где есть на что посмотреть. О том, чем заняться в Нюрнберге, мы ранее писали в большом материале-гиде.

Стоимость билетов на Rock am Ring 2019 / Rock im Park 2019: трехдневный абонемент на Rock am Ring 2019 стоит 189 евро, однодневных билетов в продаже уже нет. Трехдневный абонемент на Rock im Park 2019 стоит 239 евро, однодневные билеты – по 95 евро. При этом за кемпинг нужно доплачивать дополнительно – в первом случае это от 50 евро, во втором – от 130 евро.

Line-up Rock am Ring 2019 / Rock im Park 2019: Tool, The Smashing Pumpkins, Slipknot, Slash, The 1975, Die Ärzte, Bring me The Horizon, Die Antwoord, Dropkick Myrphys, Foals, Alice in Chains, Arch Enemy, Architects, Godsmack, Bastille, Marteria & Casper, Alligatoah, Kontra K, SDP, Bonez MC & RAF Camora, Feine Sahne Fischfilet, Adam Angst, Kadavar и многие другие.

Подробнее о фестивале Rock am Ring 2019 можно узнать по ссылке. Подробнее о Rock im Park 2019 можно узнать по ссылке.

Wacken Open Air 2019 (Вакен, Германия, 1-3 августа)

Фестиваль тяжелой музыки в крохотном немецком поселке Вакен, расположенном на севере страны на территории земли Шлезвиг-Гольштейн, неофициально считается главным метал-событием в мире. Впервые его провели в 1990 году и теперь он ежегодно собирает по 70-80 тысяч посетителей. До главного города земли – Киля от Вакена примерно 70 километров, из Украины же добираться туда легче всего через Гамбург или Бремен.

В 2018 году фестиваль также попал во все мировые СМИ благодаря новостям о том, что до места его проведения проложили 7-километровый пивопровод. Сделали это по двум причинам – чтобы не портить поселковые дороги грузовым транспортом и чтобы у посетителей фестиваля всегда было свежее пиво.

Стоимость билетов на Wacken Open Air 2019: на этот год 75 тысяч абонементов на фестиваль уже распроданы, а потому шансов попасть на него этим летом практически нет. Конечно, можно попытаться достать билеты у посредников или у тех, кто купил билет заранее, но не сможет попасть на фестиваль, хотя это и рискованно. Потому, если хотите попасть на фестиваль в следующем году, о билетах нужно будет позаботиться заранее.

Line- up Wacken Open Air 2019: Slayer, Prophets of Rage, D-A-D, Anthrax и многие другие, чьи имена объявят несколько позже.

Подробнее о фестивале можно узнать по ссылке.

Lollapalooza Berlin 2019 (Берлин, Германия, 7-8 сентября)

Один из завершающих летний сезон фестивалей Германии Lollapalooza ежегодно собирает десятки тысяч немцев и туристов. Хотя бы потому, что Берлин является признанной столицей ночной и молодежной жизни, в которую стремятся окунуться гости со всего мира. При этом состав участников фестиваля традиционно на высоком уровне, без привязки к жанрам, с удачным сочетанием мировых звезд с самыми актуальными именами на современной немецкой музыкальной сцене. Ну и не стоит забывать, что Берлин – город с невероятным количеством музеев, дворцов, парков и других достопримечательных, достойных внимания. О том, как упростить себе туристическую жизнь в Берлине при помощи карточки туриста, читайте в нашем большом материале.

Стоимость билетов на Lollapalooza Berlin 2019 : на начало марта двухдневный абонемент на фестиваль стоит 149 евро, позже цену поднимут до 169 евро. Однодневные билеты на данный момент стоят по 84 евро. Также можно купить FlixBus Package за 179 евро, который помимо двухдневного билета на фестиваль дает своему владельцу право доехать до Берлина и обратно из любого города Европы рейсами FlixBus.

Line- up Lollapalooza Berlin 2019 : Kings of Leon, Swedish House Mafia, TWENTY ØNE PILØTS, Kraftklub, Martin Garrix, Khalid, Billie Eilish, Hozier, 6LACK, Underworld, Olli Schulz, Scooter, UFO361, Don Diablo, Dendemann, Bausa, Alan Walker, Parcels, Princess Nokia, Courtney Barnett, Sigrid, Dean Lewis, Rex Orange County, Tom Walker, Loud Luxury, Roosevelt, Claptone, Pale Waves, ENO, Granada, Loopers, TV Noise и многие другие.

Подробнее о фестивале можно узнать по ссылке.

FM4 Frequency Festival 2019 (Санкт-Пельтен, Австрия, 15-17 августа)

Хотя FM4 Frequency Festival проводится не в Германии, а в соседней Австрии, мы просто не можем его обойти стороной, так как буквально в прошлом году испытали все на себе. И, поверьте, у них есть чему поучиться. Подробнее об этом можно прочитать в нашем большом отчете. Кроме того, фестиваль FM4 Frequency, который как по форме, так и по содержанию очень напоминает немецкие фестивали, наверняка поможет вам представить, чего же ждать от подобных мероприятий в Германии.

Стоимость билетов на FM4 Frequency Festival: трехдневный абонемент на данный момент стоит 179 евро. Помимо доступа ко всем сценам фестиваля он дает право на проживание в кемпинге – со своими палатками и спальниками. Однодневные билеты на фестиваль стоят по 99 евро.

Line- up FM4 Frequency Festival: TWENTY ØNE PILØTS, Sunrise Avenue, Swedish House Mafia, Maclemore, Alligatoah, Trettmann, UFO361, G-Easy, Bullet For My Valentine, The Offspring, Capital Bra, Prophets Of Rage, Alison Wonderland, Rudimental и многие другие.

Подробнее о фестивале можно узнать по ссылке.

Другие фестивали в Германии:

- Maifeld Derby 2019 – Мангейм, 14-16 июня, билеты по 100 евро на все дни, по 45 евро на один день. Среди участников – The Streets, Hot Chip, Faber, Von Wegen Lisbeth, Parcels, Tocotronic, Balthazar, HVOB, Gurr и многие другие. Подробнее о фестивале можно узнать по ссылке.

- Hurricane 2019 – Шессель, 21-23 июня, билеты по 189 евро на все дни, по 99 евро на один день. Среди участников – Foo Fighters, Mumford & Sons, Die Toten Hosen, The Cure, AnnenMayKantereit, Bilderbuch, Tame Impala, Interpol, Maclemore, Block Party, Stive Aoki, Papa Roach, Bosse, Frank Turner & The Sleeping Souls, Enter Shikari, The Wombats, 257ers, Trettmann, The Streets, Bausa, Ufo361, Die Orsons, OK Kid, Yung Hurn, Teesy, Schmutzki и многие другие. Подробнее о фестивале можно узнать по ссылке. У фестиваля есть брат-близнец Southside 2019, который проводится в те же дни в городе Нойхаузен-об-Экк и полностью дублирует состав его участников. Билеты на все дни по 209 евро, по 99 евро на один. Подробнее о фестивале можно узнать по ссылке.

- Deichbrand Festival 2019 – Куксхафен, 18-21 июля, билеты по 149 евро на все дни, однодневных пока что в продаже нет. Среди участников – Thirty Seconds To Mars, The Chemical Brothers, Biffy Clyro, Fettes Brot, Alligatoah, Cro, Bonez MC & RAF Camora, The Kooks, Two Door Cinema Club, White Lies, Tom Walker, Wanda, Tocotronic, Donots, Feine Sahne Fischfillet, Madsen, Dendemann, Left Boy, Nura, Juju, Chefboss, Mine, Sookee и многие другие. Подробнее о фестивале можно узнать по ссылке.

- Juicy Beats 2019 – Дортмунд, 26-27 июля, билеты по 78 евро на все дни, по 44 евро на один день. Среди участников – AnnenMayKantereit, SDP, Antilopem Gang, VSK, Leoniden, Bausa, Trettmann, Dendemann, Claptone, UFO361, Drunken Masters, Ok Kid, Moop Mama, и многие другие. Фестиваль проводится на берегу озера, а ориентирован в первую очередь на немецкого слушателя, потому практически все выступающие здесь исполнители представляют местную музыкальную сцену. Подробнее о фестивале можно узнать по ссылке.

Ну а что же с фестивалями Украины?

Сколько бы мы не сетовали на украинских организаторов, тем не мене, фестивальная жизнь в Украине постепенно налаживается. С каждым годом становится все больше различных мероприятий, направленность становится разнообразнее, а в лайнапы добавляются хедлайнеры европейских фестивалей.

Так, на это лето уже подтверждены:

- Atlas Weekend 2019 - 9-14 июля, Киев, абонементы на все дни от 2100 грн. Среди участников – The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Tom Walker, Signal, Michael Kiwanuka, Brazzaville, Adept и многие другие. Подробнее о фестивале можно узнать по ссылке.

- UPark Festival 2019 – 16-18 июля, Киев, билеты на один день от 1499 грн, абонемент на три дня от 3499 грн. Среди участников – Rag’n’Bone Man, Thirty Seconds to Mars, Bring Me the Horizon, MØ, Nothing But Thieves, SWMRS, Pale Waves и другие. Подробнее о фестивале можно узнать по ссылке.

- Brave! Factory Festival 2019 – 24-25 августа, Киев, билеты по 40 евро. Среди участников - Ata Kak, dOP, Dubfire, Jane Fitz & Carl H, Marcel Dettmann, Model 500, Oskar Offermann & Edward, Shabazz Palaces, When Saints Go Machine, Zenker Brothers и многие другие. Подробнее о фестивале можно узнать по ссылке.

Разумеется, это далеко не полный список украинских фестивалей лета 2019. Однако о них мы расскажем чуточку позже в отдельном большом материале.

***

Если вы еще не составили свои летние фестивальные планы, но очень хотите куда-то выбраться – самое время начать заниматься подготовкой. Разумеется, бывалые фестивальщики готовятся намного заранее – тогда и билеты дешевле, и предложений по размещению больше. Тем не менее, никогда не поздно и спонтанно броситься на встречу музыкальным приключениям!

Ярких вам фестивальных впечатлений и увлекательных путешествий!

Марина Григоренко