В Ривном запретили продажу российских товаров

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняли депутаты Ривненского горсовета на сегодняшнем сессионном заседании.

За такое решение проголосовали 36 депутатов из 43 присутствовавших (4 депутата воздержались и 3 не голосовали).

Читайте такжеХарьковский горсовет не включил вопрос о признании РФ агрессором в повестку дня

«Всем субъектам хозяйствования запретить реализацию товаров российского происхождения - страны-агрессора», - говорится в документе.

Читайте такжеКировоградский горсовет признал Россию агрессором

Данное решение было инициировано депутатом Святославом Евтушенко.