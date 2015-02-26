В Ривном запретили продажу российских товаров
12:18, 26 февраля 2015Общество
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Ривненский городской совет запретил реализацию в городе товаров российского происхождения.
В Ривном запретили реализацию товаров, произведенных в РФ / ТСН
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняли депутаты Ривненского горсовета на сегодняшнем сессионном заседании.
За такое решение проголосовали 36 депутатов из 43 присутствовавших (4 депутата воздержались и 3 не голосовали).
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«Всем субъектам хозяйствования запретить реализацию товаров российского происхождения - страны-агрессора», - говорится в документе.
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Данное решение было инициировано депутатом Святославом Евтушенко.
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