В Ривном запретили продажу российских товаров

12:18, 26 февраля 2015
Общество
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Ривненский городской совет запретил реализацию в городе товаров российского происхождения.

В Ривном запретили реализацию товаров российского происхождения / ТСН

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняли депутаты Ривненского горсовета на сегодняшнем сессионном заседании.

За такое решение проголосовали 36 депутатов из 43 присутствовавших (4 депутата воздержались и 3 не голосовали).

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«Всем субъектам хозяйствования запретить реализацию товаров российского происхождения - страны-агрессора», - говорится в документе. 

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 Данное решение было инициировано депутатом Святославом Евтушенко.

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