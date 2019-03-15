Globe and Mail: Крым стал замороженной жертвой новой Холодной войны

На фоне развертывания новой Холодной войны между Западом и Россией канадские журналисты решили посмотреть, на что похож Крым, с которого пять лет назад все началось.

В Керчи появились солдаты России и мост, который соединяет Крым с российской территорией. В порту Севастополя полно российских военных кораблей. А в Симферополе изображение российского президента в образе капитана корабля «украшает» стену здания.

В новой Холодной войне Крым лежит за пределами нового Железного занавеса. И журналист канадского издания Globe and Mail Марк МакКиннон пересек ее. Граница между оккупированным полуостровом и материковой Украиной начерчена лабиринтом из заборов и бетонных блоков, раскрашенных красными и белыми полосами. За ними лежат грязные траншеи, которые напоминают о кровавых войнах в Европе в прошлом веке. За этими украинскими фортификациями в темноте стоят вражеские оборонительные надстройки России, а за ними – Крым, который Москва захватила и аннексировала пять лет назад.

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Не часто иностранцы появляются на украинском пропускном пункте на границе с полуостровом. Поэтому даже несмотря на то, что у канадского журналиста есть документы о разрешении на пересечение административной границы от правительства в Киеве и миграционной службы в Херсоне, его все равно проводят к металлической бытовке, где украинские разведчики устраивают допрос. Их интересует, почему кто-то с канадским паспортом хочет попасть в Крым.

МакКиннон объясняет, что причина в том, что он уже был на полуострове пять лет назад. Тогда он стал свидетелем того, как замаскированные российские солдаты взяли под контроль Крым, а потом устроили фальшивый «референдум», которым Владимир Путин оправдывает свое решение объявить эту украинскую территорию российской. Теперь репортер хочет увидеть, что изменилось в Крыму, а также поговорить с местными о том, что произошло после того, как появились российские солдаты.

Согласно закону Украины, единственный возможный путь на полуостров лежит через украинское КПП и только с официальным письменным разрешением правительства. После часового допроса солдаты позволяют канадцу продолжить его путь через одну из линий фронта конфликта, который изменил фактические границы Украины и то, где теперь проходит тонкая новая линия между Западом и Россией. Между украинскими и российскими позициями лишь километр. Но пересечение этого короткого расстояния означает нечто большее, чем просто пешую прогулку.

«За моей спиной, пока я тяну чемодан на колесиках по грязной, дырявой дороге, которая когда-то была загруженным путем между Херсоном и крымской столицей Симферополем, лежит страна, которая прошла две прозападные революции за последние 15 лет и где политический консенсус нацелен на разрыв старой связи с Россией ради надежды на новое будущее в Европе. Впереди же лежит первая территориальная российская добыча со времен Иосифа Сталина, который после Второй мировой войны захватил большую часть Восточной Европы», - говорится в статье.

Автор добавляет, что наглое решение Путина аннексировать Крым дало начало новой Холодной войне, глобальному конфликту, в котором Россия и Запад сражаются за будущее далеких уголков, таких как Сирия и Венесуэла. Москва при этом поддерживает авторитарные режимы в обеих этих странах, так же как она поддерживала Виктора Януковича в Украине до 2014 года. Новая Холодная война еще больше обострилась недавно, после того, как была разорвана важная ракетная сделка о РСМД времен предыдущего холодного конфликта. Однако, все началось именно с Крыма.

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Канада, США и Евросоюз говорят, что не отменят санкции, пока Россия не покинет полуостров. Путин, который хочет, чтобы мир признал оккупированный Крым российским, отказывается останавливать гибридную войну, пока Запад бьет по его режиму своим экономическим арсеналом. Тем временем, на три миллиона крымчан почти не обращают внимания. Их роль сокращена до пешек и жертв.

Канадский журналист пишет, что пройдя российский КПП с колючей проволокой, заборами и сенсорами, он смог бросить первый взгляд на жизнь в путинском Крыму. Он достал свой британский мобильный телефон, чтобы позвонить редактору и сказать, что ему удалось попасть на полуостров. Но сообщение на экране говорило: «Нет покрытия». Потратив еще два часа на дорогу в Симферополь от места, которое Москва теперь называет своей «границей», канадец остановился в гостинице «Украина». Здесь он останавливался и пять лет назад, когда делал репортажи про российскую оккупационную операцию. Он вспоминает, как российские вооруженные солдаты сидели в машине за 100 метров от так называемого «участка» во время фальшивого «референдума». Когда журналист Globe and Mail сделал фото на мобильный телефон, они начали угрожать ему оружием.

Через пять лет после аннексии памятник так называемым «зеленым человечкам» у здания крымского парламента в Симферополе, по замыслу, должен был напоминать о «воссоединении» Крыма с Россией. Но на самом деле он лишь символизирует готовность Кремля нарушать закон, когда ему только заблагорассудится. Крымский адвокат Сергей Легостов рассказал канадцу, что за пять лет наиболее заметным для него изменением стало полное исчезновение честных судов.

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В довоенные времена, когда полуостров находился под контролем Украины, в Легостова было немного больше чем 50%-й шанс добиться оправдания для своего клиента или сократить наказание до домашнего ареста или штрафа. Однако, за последние пять лет адвокат вспоминает лишь два случая, когда российский «судья» выносил приговор в пользу защиты.

Но хуже то, что закон часто используют для преследования несогласных. Один из клиентов Легостова – 53-летний украинский солдат в отставке Владимир Дутко, который служил в ВМС Украины до 2014 года. Теперь его и еще двоих моряков обвиняют в якобы «заговоре» с целью организации саботажа у стратегических мест на полуострове, чтобы продемонстрировать насильственное неповиновение правлению России. Адвокат говорит, что все улики против его клиента основаны на сообщениях с телефона, которые российская полиция сама же и написала во время обыска дома у Дутка в ноябре 2016 года. Сын бывшего украинского моряка считает, что его отца используют.

«Они хотят показать другим бывшим украинским военным, что им лучше сидеть тихо, если они хотят здесь жить», - говорит 30-летний Илья.

Такие изменения не могли остаться незамеченными для жителей Крыма, которые за время жизни в Украине привыкли говорить свободно и время от времени выступать против решений правительства. Теперь у них нет такого права.

«Интуитивно ты чувствуешь давление, становишься более замкнутым, чтобы не делал, даже в кругу семьи или за рулем», - говорит Легостов.

Он вспоминает, как много крымчан были в восторге от появления российских военных весной 2014 года.

«Мы просто понятия не имели, что такое жизнь в России», - добавил адвокат.

Канадский журналист также напоминает о том, как в 2014 году крымские татары были против российской оккупации, устраивая массовые протесты перед так называемым «референдумом». Поэтому после завершения российской операции они стали жертвами преследования. Вооруженные агенты ФСБ ворвались в дом Дилявера Маметова утром 19 мая 2016 года вскоре после утренней молитвы. Около десятка мужчин с оружием и в масках обыскивали дом несколько часов, а затем арестовали отца Дилявера – Рамзи.

«Это было похоже на сцену из советского фильма о немецкой оккупации», - вспоминает 25-летний крымский татарин.

«Я спросил: «Куда вы забираете отца?» Они сказали: «Его не будет только 15 минут, пока мы проведем определенные проверки». И вот эти 15 минут длятся уже три года», - говорит Маметов.

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Оккупационная власть осудила Ремзи Маметова к девяти годам тюрьмы, назвав его членом международной мусульманской организации «Хизб ут-Тахрир», которая призывает к мирному создания государства по закону Шариата. В Украине и большинстве стран Запада организация существует легально, но в России она запрещена как «экстремистская». В целом около 30 крымских татар были арестованы по обвинениям в причастности к «Хизб ут-Тахрир» и за участие в проукраинских протестах в 2014 году. Правозащитники говорят, что еще 44 крымских татар исчезли после обысков. Шестеро задержанных впоследствии нашли мертвыми. Их тела со следами жестоких побоев нашли в неглубоких могилах. Еще 19 – до сих пор пропавшие.

Представитель Меджлиса Нарим Джелалов сказал канадскому журналисту, что в Крыму проходит целенаправленная акция, нацеленная на то, чтобы выгнать крымских татар снова с их исторической родины. В целом около 28 тысяч жителей Крыма зарегистрировались в качестве вынужденно перемещенных людей в других регионах Украины.

«Сегодня люди говорят о гибридной депортации, когда вас не заставляют прямо уехать, но делают все, чтобы вы сами уехали. Это международное преступление. Крым – оккупированная территория. И людей вынуждают ее покинуть», - пояснил Джеланов.

Для тех, кто открыто выражает свою позицию, цена растет. Юрист Эмиль Курбединов, который защищает Меметова и многих других политических заключенных, сам провел пять дней в тюрьме в декабре из-за фото в Facebook за 2013 год с митинга «Хизб ут-Тахрир». На самом же деле, по его мнению, причина ареста была в том, что он вызвался защищать Богдана Небылицу – одного из 24 моряков, которые попали в российский плен после столкновения в Керченском проливе в ноябре.

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Автор замечает, что есть и те, кто рад оккупации. Главный муфтий мечети в Симферополе Айдар Исмайлов утверждает, что жить под российским режимом стало лучше. При этом, он указывает на инфраструктурные проекты и строительство новой большой мечети на окраинах Симферополя. По словам Исмайлова, преступления против человечества на полуострове совершают «только западные санкции». Но такие пророссийские взгляды непопулярны среди крымских татар.

«Когда я вышел из мечети после интервью, меня остановил верующий. «Я слышал, что вы из Канады», - сказал мужчина на русском языке, стоя на заснеженной улице. «Скажите, как я могу получить политическое убежище?»», - говорится в статье.

В порту Севастополя стоят корабли Черноморского военного флота РФ. Собственно, сохранение его здесь было одной из главных причин, почему Путин решился на оккупацию полуострова. И он добился своего.

«Историческая правда была восстановлена», - говорит канадцу экскурсовод средних лет по имени Елена после экскурсии портом на катере, указывая рукой на российские субмарины и фрегаты. Возле судов российской береговой охраны она сказала: «Такого типа корабли отбили недавнюю украинскую агрессию в Керчи». Она имела в виду события в ноябре, когда российская сторона обстреляла три военных корабля Украины и захватила в плен 24 моряков.

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А вот владелица сувенирной лавки Наталья Александровна видит вещи иначе. Она не назвала свою фамилию под страхом наказания.

«Крым теперь одна большая военная база», - говорит она тихо.

«Тогда была эйфория», - напоминает 59-летняя женщина о так называемом «референдуме» в 2014 году, - «Но теперь многие жалеют, хоть и боятся сказать об этом».