День сопротивления российской оккупации: пятая годовщина митинга крымских татар против действий РФ в Крыму

Ровно пять лет назад в Симферополе состоялся массовый митинг крымских татар в поддержку территориальной целостности Украины.

26 февраля 2014 года вошел в историю Украины как День крымскотатарского сопротивления российской оккупации.

В этот день, 26 февраля 2014 года, ровно 5 лет назад, в Симферополе состоялся массовый митинг крымских татар в поддержку территориальной целостности Украины и против проведения внеочередной сессии Верховной Рады Крыма. Участие в митинге приняли около 12 тысяч человек.

Его участникам противостояли сторонники вхождения полуострова в состав России, которые управлялись приспешником российских оккупантов Сергеем Аксеновым.

Тогда в результате столкновений двое человек погибли и несколько получили ранения. "Это были первые жертвы украино-российской войны", - отмечает первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

После аннексии Крыма российские силовики начали преследовать крымских татар, которые 26 февраля 2014 года принимали участие в митинге. По данным российского следствия, в тот день в результате давки и стычек погибли двое митингующих, 79 человек получили телесные повреждения.

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"С тех пор прошло пять лет и ситуация на аннексированном Россией украинском полуострове остается напряженной: оккупанты избрали тактику запугивания и террора местного населения. Волна за волной проходят репрессии, обыски и незаконные задержания. Страна-агрессор цинично пренебрегает основополагающими правами и свободами человека и международным правом", - отмечает министр по делам ветеранов Ирина Фриз.

Ирина Геращенко добавляет, что аннексия Крыма готовилась Россией долго, в том числе путем деградации местной власти и силовых структур на полуострове. "К сожалению, предатели засели не только в ВР Крыма, но и в большинстве силовых структур, которые были на полуострове. И количество тех, кто изменил присяге и Украине поражает", - отмечает вице-спикер украинского парламента.

По мнению Геращенко, в условиях фактически уничтоженной на то время армии "у нас не было шансов отразить российскую вооруженную агрессию на полуострове".

В свою очередь, председатель Верховной Рады Андрей Парубий поблагодарил крымских татар за отстаивание территориальной целостности Украины и подчеркнул, что Крым будет освобожден от оккупантов. "В этот день мы с уважением и почетом вспоминаем храбрых сыновей крымскотатарского народа, заключенных Москвы. Мы обязательно их освободим из московской неволи. Вместе со всеми украинцами, пленниками Кремля", - подчеркнул Парубий.

"Тогда, когда Путин врал, что Крым хочет в Россию, крымскотатарский народ, для которого Крым является родиной, родной землей, громко заявил на весь мир, что Крым - это Украина, и они будут противостоять российской оккупации полуострова", - отметил Парубий.

Справка. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

Международные организации осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.