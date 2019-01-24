Wall Street Journal: Россия опускает новый «железный занавес»

Российская армия до сих пор сильно отстает от американской и китайской, однако уже пытается изображать из себя «мирового игрока».

На север от Сирии, вдоль границ Восточной Европы и до Полярного круга Россия строит сеть систем противовоздушной обороны, которая может стать угрозой для армии США.

Не исключено, что Вашингтону придется пересмотреть свою позицию как неоспоримой главной силы в небе. Российские ракетные установки С-400 могут образовать опасный щит в воздухе, что изменит расчеты США и их союзников для потенциальных горячих точек, пишет Wall Street Journal.

Россия хвастается, что радары С-400 способны обнаружить даже самые новые стелс-самолеты. Сейчас они охватывают западную часть Сирии, которая граничит с Турцией, Средиземным морем и Израилем. Правда в том, что эти радары так и не были опробованы в реальном бою. Однако, само их присутствие на сирийской территории заставила истребители коалиции во главе с США избегать контактов с ними. Командир российских ВВС Виктор Гуменный сказал, что западные самолеты разворачивались «как только электронные индикаторы на борту говорили им, что за ними следят».

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Российские тактики гибридной войны против Запада, которые включают вмешательство в чужие выборы и кампании по дезинформации, привлекли большое внимание конгрессменов и правительства США. Но распространение С-400 указывает и на то, как много Россия инвестирует в традиционную военную огневую мощь.

«Нам пора понять, что период абсолютного доминирования США в небе закончился», - сказал директор оборонной программы Центра новой американской безопасности Елбридж Колби.

Пентагон признает, что развертывание С-400 в Сирии вынудили союзников внести некоторые изменения в свои воздушные операции. Однако, американские военные настаивают, что они сохранили свободу передвижения в воздушном пространстве.

«Мы можем продолжать действовать там, где нам нужно», - пояснили в американском Минобороны.

Белый дом перекроил Стратегию национальной безопасности США в конце 2017 года под новые угрозы. В документе указано, что Россия «разворачивает военные возможности, нацеленные лишить Америку доступа во времена кризиса и бросить вызов нашей возможности действовать свободно».

«Россия оспаривает наши геополитические преимущества», - говорится в американском документе.

Двухпартийная комиссия, созданная Конгрессом для оценки изменений в национальной стратегии, которые внесла администрация Дональда Трампа, подтвердили эти страхи в своем отчете, обнародованном в ноябре. Комиссия пришла к выводу, что Россия «добивается установления своей региональной гегемонии и проектирования силы на глобальном уровне». Также конгрессмены считают, что российские действия "угрожают жизненно важным интересам США» и нацелены на уменьшение американских военных преимуществ.

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Кремль уже давно пытается подорвать мировой порядок во главе с США. С помощью своей все более агрессивной внешней политики он хочет создать мир, который был бы разделен на сферы влияния под контролем Москвы, Вашингтона и Пекина. Впрочем, открытое противостояние против американской стороны Россия не может себе позволить. Ее оборонный бюджет в 10 раз меньший, чем у Пентагона. Она оккупировала украинский Крым и вторглась в Сирию. Но ее военные возможности в небе и в море значительно отстают от тех, которые есть у армий США и Китая.

В Сирии в авариях самолетов погибло больше российских военных, чем от рук врагов, согласно официальным российским данным. Единственный авианосец России «Адмирал Кузнецов» на ремонте. В октябре на судно упал кран, нанеся ему непоправимый вред. Поэтому С-400 – это единственное, что может дать российскому автократу Владимиру Путину возможность угрожать западным военным в случае возникновения новых кризисов в Европе, на Ближнем Востоке или в Северной Корее. В Пентагоне говорят, что пока российское поведение не изменило доминирующую позицию Америки.