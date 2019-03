Концерт Стивена Уилсона в Киеве: как прошло шоу британского короля прогрессив-рока (фоторепортаж)

Британец впервые приехал выступать в Украину, и именно киевский концерт стал завершающим в его туре, где он представил свою пятую пластинку To the Bone.

В субботу, 2 марта, в Киеве прошел сольный концерт четырехкратного номинанта премии Грэмми британского рокера Стивена Уилсона. В столицу Украины музыкант привез пятую сольную пластинку To The Bone.

Британец впервые приехал выступать в Украину, и именно киевский концерт стал завершающим в его туре, где он представил свою пятую пластинку To the Bone. По словам самого музыканта, Украина стала 143 страной, которую он посетил в рамках тура, а финальное киевское шоу стало 145-м по счету.

Перед началом концерта зрителям было предложено просмотреть фильм, состоящий из разрозненных кадров, иллюстрирующих актуальные проблемы современности, которым и посвящён альбом To the Bone: исламский терроризм, кризис беженцев в Европе, политика постправды. В фильме демонстрировалось, насколько по-разному можно интерпретировать эти понятия, что и подводит нас к ключевому вопросу, который задает пластика - вопросу о природе правды.

В течение всего выступления на сцену проецировались фотографии и видео, иллюстрирующие ту или иную композицию, а во время одной из песен на сцену и вовсе спроецировали силуэт огромной танцующей девушки, состоящий из неоновых теней, что выглядело весьма эффектно.

Надо сказать, что видеоряд отлично дополнял атмосферу концерта. Для лирических песен - это были умиротворяющие кадры природы или фотографии детей, а более "тяжелые" композиции сопровождали порой совершенно психоделические образы.

На киевском концерте музыкант исполнил как старые композиции, так и главные хиты из последнего альбома To The Bone, в частности «Pariah», «Song of I» и «Permanating».

Надо отметить, что песни из альбома To The Bone звучат несколько иначе, чем то, что создавал музыкант ранее. Стиль альбома уже больше напоминает прогрессив-поп, чем прогрессив-рок. Альбом ориентирован больше на песенный материал, а тексты песен весьма лиричны и сконцентрированы на глубоко личных проблемах человека.

Несмотря на сложившийся образ интроверта, Уилсон оказался весьма разговорчивым парнем и часто общался со зрителями, рассказывал о своем туре и шутил.

Именно благодаря этому, даже несмотря на то, что прог-рокер все еще не так широко известен в Украине, публика, собравшаяся на концерте принимала его очень тепло. Зрители то и дело вскакивали со своих мест и громко аплодировали. Время от времени из зала доносились крики “Маэстро!” и “Я люблю тебя!” (как же без этого на рок-концерте).

Главной особенностью концерта являлись очень длинные и сложные сольные гитарные партии. Звук был такой мощности, что иногда попросту хотелось вжаться в кресло. Уилсон и сам неоднократно брал в руки гитару. По его собственному признанию, он считает, что играть на гитаре, не глядя на нее, это очень сексуально.

Музыкант также исполнил 4 песни на бис, которые, по его словам, являются невероятно депрессивными. “В этом мы с вами похожи - отметил Уилсон. Украина, Англия, Скандинавия, мы любим депрессивную музыку”.

Это внимание к деталям и тончайшая проработка всех музыкальных нюансов выгодно отличает концерты Уилсона от остальных. Это и заставляет думать, что этот музыкант не остановится в своем развитии, а продолжит нас удивлять.

